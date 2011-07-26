Рудьковский заявил, что возглавить СПУ ему разрешил «папа римский»

Отставка лидера СПУ Василия Цушко не стала неожиданностью для его соратников. Об этом изданию Коммерсант-Украинасказали члены политсовета.

"Это несколько раз обсуждалось на совещаниях секретарей. Василий Петрович понимал, что партия с ее размытой позицией не имеет перспективы, и ей нужно переходить в оппозицию к нынешней власти. Шаги власти должны быть более взвешенными, и реформы не должны ложиться на плечи тех, кто несет основную ношу",– сказал глава киевской областной организации СПУ Василий Сильченко. По его словам, в ходе минувшего заседания политисполкома Василий Цушко назвал трех кандидатов, которые могли бы занять его пост,– почетного главу СПУ Александра Мороза, первого секретаря политсовета партии, бывшего министра транспорта и связи (2006-2007 годы) Николая Рудьковского и члена политсовета, экс-главу Фонда госимущества (2005-2008 годы) Валентину Семенюк-Самсоненко.

"Желание стать лидером проявил Николай Рудьковский. Он открыто заявил о своих амбициях, подкрепив их словами о том, что уже обсудил свое выдвижение, как он сказал, `с папой римским`. Мы понимаем, на каком высоком уровне заключена эта договоренность, но мы также понимаем и то, что договоренности с государственными чиновниками партии власти не могут быть для нас серьезным аргументом",– сказал господин Сильченко.

Следует отметить, что обсуждение с главой государства кандидатов на должность председателя СПУ становится традицией. В мае 2010 года тогдашний министр экономики Василий Цушко согласовал свое выдвижение с Виктором Януковичем, о чем открыто заявил членам политсовета. В конце июня этого года администрацию президента вместе посетили Николай Рудьковский и Василий Цушко – корреспондент Коммерсанта столкнулся с ними в дверях администрации.

"Когда мы напрямую спросили Василия Цушко `Кто такой папа римский? С кем вы договорились?`, он только повторил: `Папа римский – это папа римский`, чем, конечно же, обидел тех, кто задал вопрос. Впрочем, потом Цушко добавил, что договоренностью не предусмотрено называть фамилии",– сказал Василий Сильченко.

По словам собеседников газеты в политсовете партии, последние несколько месяцев Александр Мороз также зондировал почву на предмет своего возвращения на пост главы СПУ. Из названных кандидатов о выборах лидера партии с изданием согласилась поговорить только госпожа Семенюк-Самсоненко. "У меня нет никаких амбиций,– заявила она.– Есть только боль за партию, и больше ничего, потому что я создавала партию в 91-м".