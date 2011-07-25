В День Независимости чернобыльцы намерены провести акцию

В День Независимости Украины 24 августа «чернобыльцы» совместно с ветеранами намерены провести акцию с требованием отменить решение Кабинета министров об ограничении размеров их социальных выплат.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил президент всеукраинской общественной организации «Союз Чернобыль Украины» Юрий АНДРЕЕВ.

По его словам, планируется, что около 20 тыс. участников акции проведут протестную акцию в виде шествия от станции метро «Университет» до улицы Лютеранская и здания Администрации Президента, где состоится митинг.

«Участвовать будут также ветеранские организации, то есть ветераны войны, ветераны труда, военной службы, правоохранительных органов из всех регионов Украины. Больше всего участников будет с Донбасса», - заявил Ю.АНДРЕЕВ.

По словам Ю.АНДРЕЕВА, подобные ограничения на выплаты чернобыльцам и детям войны уже пыталось ввести правительство под руководством экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

«Это уже делала ТИМОШЕНКО в 2007 году. 28 декабря она подобное сделала. И в мае 2008 года Конституционный Суд признал такие действия неконституционными», - напомнил Ю.АНДРЕЕВ.

Как сообщал УНИАН, 14 июня 2011 года парламентское большинство приняло правки в закон о государственном бюджете, позволяющие Кабинету министров устанавливать порядок и размеры выплат для чернобыльцев, военнослужащих, надбавки к пенсии для детей войны, исходя из возможностей бюджета, а не основываясь на действующем законодательстве.

6 июля 2011 года правительство приняло постановление №745, которым предусмотрено уменьшение размеров социальных выплат ряду категорий граждан.

В частности, постановлением предусмотрено, что размеры пенсий для инвалидов, относительно которых установлена связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, и пенсий в связи с потерей кормильца вследствие катастрофы, не могут быть ниже: для участников ликвидации последствий аварии в 1986 году инвалидов I группы – 1200 грн., II – 1090 грн. и III – 980 грн.; для участников ликвидации последствий аварии в 1987-1990 гг. и для лиц, эвакуированных в 1986 году с зоны отчуждения, инвалидов I группы – 870 грн., II – 820 грн., III – 760 грн. и т.д.

В то же время законом о статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, предусмотрено, что размеры пенсий для инвалидов, относительно которых установлена связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, и пенсий в связи с потерей кормильца вследствие катастрофы, не могут быть ниже: для участников ликвидации последствий аварии в 1986 году инвалидов I группы – 220% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1680,8 грн.), II – 200% ПМ (1528 грн.) и III – 180% ПМ (1375,2 грн.); для участников ликвидации последствий аварии в 1987-1990 гг. и для лиц, эвакуированных в 1986 году с зоны отчуждения, инвалидов I группы – 160% ПМ (1222,4 грн.), II – 150% ПМ (1146 грн.), III – 140% ПМ (1069,6 грн.) и т.д.