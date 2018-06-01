Российский эксперт: Жажда Кремля получить украинскую трубу – совершенно иррациональна

Российский оппозиционер, председатель российского общественного объединения «Демократический выбор», сопредседатель незарегистрированной "Партии народной свободы" (ПАРНАС) Владимир Милов посетил УНИАН и ответил на наши вопросы.

ИДЕЯ СЛИЯНИЯ ГАЗПРОМА С НАФТОГАЗОМ – ИДИОТСКАЯ

Владимир, недавно вам и вашему соратнику, российскому оппозиционеру Борису Немцову на шесть месяцев запретили выезжать из России…

Да. Моя сегодняшняя поездка в Украину во многом связана с тем, чтобы просто проверить: выпустят меня или нет.

Действительно, было постановление о закрытии выезда. Но после того, как стала шуметь пресса, руководство службы судебных приставов сказало, что решение отменили. До конца было непонятно. Поэтому я решил малой кровью проверить.

И как, на границе пропустили без проблем?

Да. Нормально.

Это решение было связано с моим судом с другом Путина бизнесменом Геннадием Тимченко. Он просил убрать слово “Тимченко” из контекста нашего доклада “Путин. Итоги”. Причем остальное содержание доклада о коррупции он не оспаривал.

Мы по-прежнему уверены в своей правоте. Но у нас суды очень зависимы от власти и никогда не принимают решений против высших лиц государства и их приближенных. Суд признал, что мы с Немцовым были не правы, что наши слова не соответствуют действительности. Мы люди законопослушные и решения судов выполняем. В частности, было требование опубликовать опровержение некоторых фраз о Тимченко в газете “Коммерсант”. Мы его опубликовали 26 марта, но представителям Тимченко не понравился шрифт заголовка в этом опровержении. И они попросили закрыть нам выезд из РФ сроком на шесть месяцев за то, что шрифт в заголовке не такой. Это первый в истории России прецедент, когда закрывают выезд по нематериальным делам.

Ирония еще состоит в том, что сам Тимченко не является гражданином России. Он гражданин Финляндии. Гражданин Финляндии просит службу судебных приставов закрыть гражданину России выезд, и служба судебных приставов удовлетворяет его требование за один день.

Но властям не понравился шум, который сразу вокруг этого поднялся. И они сделали шаг назад. Но не исключено, что будет продолжение истории.

Недавно глава правления Газпрома Алексей Миллер в очередной раз заявил, что Газпром снизит цену на газ для Украины только в случае объединения с Нафтогазом. Вы считаете возможным такое родство активов, которое так бурно обсуждают в последнее время, и каковы политические последствия для Украины от такого слияния?

Миллер еще пригрозил, что газ для Украины будет по 500 долларов.

Я считаю идею слияния Газпрома с Нафтогазом и попытки установить контроль над Нафтогазом – идиотскими и просто противоречащими интересам России.

Нафтогаз – это юридическое лицо, со своей бухгалтерией, со своей финансовой историей, со своими обязательствами, которые мы берем на свой финансовый баланс, если мы сливаемся. У меня большие вопросы, зачем нам это “счастье” надо. Я бы не назвал Нафтогаз коммерческой мегауспешной компанией, мягко говоря. Скорее наоборот. К тому же система газопроводов Нафтогаза находится не в очень хорошем состоянии, она сильно изношена и требует больших вложений в модернизацию. А у нас в России куча своих проблем, в том числе и у самого Газпрома, в решение которых тоже надо деньги вкладывать. Мне кажется, это скорее будет для России головная боль.

Если Нафтогаз такой уж коммерчески непривлекательный, то почему Кремль так жаждет заполучить украинскую трубу?

С рациональной точки зрения – это необъяснимо. Это такое доисторическое мышление, которое сохранилось у Путина и приближенных – они на мир смотрят, как на контурную карту, возле которой они стоят с фломастером и закрашивают те территории, которые контролируют. И не важно, приносит этот контроль убыток или выгоду.

Это мы видим по Беларуси. Они явно переплатили за Белтрансгаз, и Газпром сейчас это признает.

Очевидно, что де-факто присоединение Абхазии и Южной Осетии к России чисто в бухгалтерском плане приносит нам убытки. Но вот они закрасили эти два кусочка земли и очень довольны.

В отношении Нафтогаза тот же подход. Последние 10 лет было какое-то маниакальное стремление получить контроль над украинским газовым хозяйством, даже ценой выбрасывания лишних ресурсов. Они просто хотят контролировать все, до чего у них дотянутся руки.

Когда начались эти странные разговоры о слиянии, я был убежден, что Украина при любых властях будет делать все, чтобы не отдать контроль над своим газовым хозяйством. Этот вопрос является базовым для сохранения национального суверенитета Украины.

Такой легковесный подход со стороны Кремля – что за пару-тройку миллиардов долларов в год Украина возьмет и откажется от контроля над трубой, – это переоценка ситуации.

Мы можем вспомнить историю газовых кризисов, когда Россия шла на отключения, думая, что Украина быстро сломается. Все оказалось гораздо сложнее.

Я убежден, что выкручивание рук по цене на газ с требованием отдать контроль над Нафтогазом со стороны Миллера и Путина – это просто непросчитанные шаги, которые вредны для обеих стран и могут привести к непредсказуемым последствиям. Если власти России считают своим достижением, что с приходом Януковича отношения как-то нормализовались, то давлением по Нафтогазу можно испортить отношения с оставшимися в Украине лояльными к России политиками. А Янукович уже заявил, что он против слияния.

ПУТИН – КОРОЛЬ РОССИЙСКОЙ КОРРУПЦИИ

Вы позиционируете себя как борец с коррупцией. С кем в первую очередь бороться надо? Кто в России главный коррупционер?

Безусловно, Путин – это король российской коррупции. Подавляющая часть наиболее коррумпированных фигур в России исторически связана с Путиным, это его различные друзья, партнеры, люди, которых он привел во власть. От теневых бизнесменов, которые зарабатывают на связях с госкомпаниями – таких, как упоминаемый Тимченко, Ковальчук, Ротенберг и т. д. – до тех людей, которые напрямую работают во властных структурах или госкомпаниях и занимают какие-то руководящие должности.

Правильно говорят, что рыба гниет с головы. Именно Путин насаждает в России такую систему, когда все продается и покупается. Когда государство служит не инструментом для решения проблем страны, а для обогащения тех, кто захватил властные посты. Если Россия 10 лет назад была очень коррумпированной страной, но тогда все-таки у нас было какое-то перетягивание каната между коррумпированным чиновничеством и остальным обществом, были примеры, когда за коррупционные схемы увольняли крупных чиновников, – то сейчас бизнес с чиновничеством просто целиком и полностью сросся. Серьезный бизнес невозможно вести, если вы не являетесь членом властного клана. Путин – главный коррупционер в России.

И каковы основные источники его обогащения?

Сектор государственной экономики у нас и был очень большой, а теперь еще и разросся. Если вы посмотрите доклад ЕБРР, то увидите, что за 20 лет в России – (это единственная в мире страна) доля частного сектора в ВВП начала сокращаться. Даже в Белоруссии или Туркмении он небольшой, но растет.

Крупнейшие госкомпании и структуры – Газпром, Российская железная дорога, Транснефть – это прежде всего источники откатов и разных коррупционных схем. Строительные подряды дают своим, продукции закупают через своих посредников. Повсюду накрутки и откаты. Эта система уже возведена в ранг государственной политики. Вы не можете войти на этот рынок и получить какие-то контракты, если никак с этой системой не связаны.

В “Ведомостях” была публикация, где писали, как директор департамента капитального строительства в Газпроме по фамилии Голко, который является соратником дружного с Путиным крупного бизнесмена Ротенберга, связан с целым рядом фирм, получающих миллиардные подряды от Газпрома по линии капстроительства. По сути, он просто сам себе выписывает деньги.

И за это в стране никого не уволили, никого не посадили. Самое страшное в путинской системе, что к таким вещам в обществе формируется толерантное отношение. Люди говорят: начальство всегда ворует, ничего не поделаешь.

У предыдущего мэра Москвы жена занималась девелопментом, и многие подряды на девелопмент и льготы решением правительства Москвы предоставлялись именно ее фирме «Интеко». И все на это закрывали глаза. Про супругу нового мэра Москвы Ирину Собянину говорят, что она владеет бизнесом, связанным с тротуарной плиткой. Если вы сейчас приедете и пройдетесь по улицам – вся Москва просто перекопана. Перед входом в театр Станиславского – огромная яма. Там нет асфальта – там укладывают плитку. И так по всей Москве. Кто-нибудь начал проверку подозрительных фактов? Как и при Лужкове – нет.

МЫ ДОЛЖНЫ ИДТИ НА ВЫБОРЫ, НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО

Вы заявили, что были бы лучшим кандидатом от оппозиции на президентских выборах. А ваши соратники-оппозиционеры не против? Они ведь люди с амбициями…

У нас сейчас проходят дебаты на тему: будет ли в принципе партия выдвигать кандидата. Некоторые мои соратники, в частности Немцов и Касьянов, заявили о том, что они вообще не считают нужным участвовать в президентских выборах, потому что это все фарс.

Я с этим не согласен. Я считаю, что прежде всего мы должны думать о наших избирателях, а не о тех трудностях, с которыми нам предстоит столкнуться. Если оппозиция не сможет выдвинуть кандидата на президентские выборы, это будет такой удар по престижу оппозиции в России, после которого много лет придется восстанавливаться. На нас будут показывать пальцем и говорить: да вы даже кандидата выставить не смогли, что с вас взять? Разбираться, что было сложно собрать 2 миллиона подписей, никто не будет.

Пока я единственный из руководителей нашей партии, кто активно выступает за дальнейшие попытки участия в выборах. Я действительно считаю свою кандидатуру на президентских выборах оптимальной. Главное – у меня нет антирейтинга. В ходе строительства партии зимой и весной я убедился, что проблема антирейтингов известных политиков, накопленного к ним отрицательного отношения, является очень тяжелой, всю оппозицию тянет вниз. Просто очень многие люди, которые разделяют наши взгляды и были готовы нас поддерживать, не пошли к нам именно из-за этого. Даже не потому, что они плохо к Немцову относятся. Просто говорят: у вас такие антирейтинги, что просто нет шансов выиграть. А зачем нам нужно с заведомо проигрышной историей связываться?

Вся властная пропагандистская машина как раз настроена атаковать людей из прошлого, и моя кандидатура просто их обезоруживает. Им сказать нечего.

А как же пресс-конференция Путина в декабре 2010 года, когда, отвечая на вопрос о том, чего хотят Немцов, Рыжков и Милов, российский премьер заявил (цитирую): “Денег и власти, чего они еще хотят?! В свое время они поураганили, в 90-х годах, утащили вместе с Березовскими и теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы, о которых мы сегодня вспоминали, немало миллиардов. Их от кормушки оттащили, они поиздержались, хочется вернуться и пополнить свои карманы. Но я думаю, если мы позволим им это сделать, они отдельными миллиардами уже не ограничатся, они всю Россию распродадут”.

Мы за эти слова с Немцовым и Рыжковым подали на Путина в суд. На суде я адвокатам Путина задал несколько вопросов: что я делал в 90-е? А я тогда не занимался политической деятельностью, не занимал крупных должностей, я даже теоретически украсть ничего не мог. Предъявите доказательства моих противоправных деяний. В ответ я ничего не услышал. Ноль. Тем не менее судья вынесла решение, что Путин нас употребил в “нарицательном смысле”.

Мы будем это решение суда оспаривать и дойдем до Страсбурга. Но мы понимаем, что Страсбург принимает решение по российским делам в лучшем случае спустя несколько лет.

Я уже некоторое время на политической сцене. Но Кремль так и не нашел никакого компромата на меня, хотя я и на госслужбе в прошлом работал.

Вашу Партию народной свободы (ПАРНАС) Минюст РФ отказался регистрировать. Медведев заявил, что политической подоплеки не видит. Говорит, уберете “мертвые души” – тогда и зарегистрируют. Будете повторно пытаться подавать документы?

Медведев плохой юрист, раз он не знает российских законов. Закон не допускает такой возможности – чтобы что-то поправить и перенаправить в Минюст. Нужно проходить весь этот путь по новой: созывать съезд, региональные конференции, запускать полугодовой процесс и готовить полный комплект новых документов, иначе нельзя.

У нас сейчас идет большая дискуссия: надо это делать или нет. К сожалению, мои коллеги, создатели ПАРНАСА, в большинстве считают, что нет. Мол, мы убедились, что система гнилая и шансов зарегистрироваться у нас нет, зачем зря ресурсы тратить.

Я в меньшинстве, но считаю, что повторно подавать документы в Минюст надо. Если у нас есть возможность легальным путем бороться за власть, за присутствие в парламенте, за то, чтобы представлять своих избирателей, мы обязаны это делать.

ДОХОДЫ В РОССИИ ПАДАЮТ, ГРАДУС НЕДОВОЛЬСТВА РАСТЕТ

А вы думаете, в российском обществе есть запрос на президента-демократа?

Я как раз представляю новое поколение политиков, которые отходят от разных теоретических штампов и выступают за разумные, понятные людям вещи. Я не бьюсь за либеральные теории, я просто предлагаю практические решения важных проблем страны. Я говорю, что нам нужна конкуренция в газовой отрасли, чтобы Газпром перестал постоянно повышать цены, от чего растет все, начиная от коммуналки. Я предлагаю другие решения в области армии и полиции, и людям это нравятся. Я выступал за возврат выборов губернаторов и мэров. У людей отобрали право выбирать тех начальников, от которых непосредственно зависит их жизнь. В этих креслах сидят непонятные назначенцы, которые никогда через выборы не проходили и с людьми в своих регионах толком не знакомы. Часто это просто варяги, приехавшие туда на время и стремящиеся побыстрее оттуда свалить. Восстановить выборы губернаторов и мэров, например – это и есть демократия, и люди это поддерживают.

Ваш соотечественник российский журналист Леонид Млечин в интервью УНИАН сказал, что готовность поддержать власть сочетается в душе россиянина с глубокой ненавистью к ней. Какое чувство перевесит в 2012 году?

Я бы не разделил такой оценки. В нашем обществе есть разные люди. Не все из них готовы поддерживать власть.

Правда, у власти есть один молчаливый союзник – “тихая эмиграция”. Это не то, что было в 80-90-х годах, когда все распродавали квартиры, собирали все вещи и просто уезжали из страны. Сейчас люди продолжают жить и работать в России, но прикупают недвижимость в Европе, отправляют своих детей туда учиться, и живут фактически на два дома. Эта самая активная часть общества получила возможность выплеснуть свое недовольство в эмиграцию. Таким образом властям проще выпускать пар общественного недовольства.

Но, тем не менее, протестные настроения растут. Экономический кризис показал, что модель развития предыдущих 10 лет исчерпана. Дождь из нефтедолларов и постоянное увеличение зарплат и пенсий прекратились. Парадоксальная ситуация: предвыборный год, властям надо заботиться о своем имидже, а реальные пенсии и доходы бюджетников – учителей и врачей – снижаются даже при 100-с-лишним-долларовой нефти. Градус недовольства растет. Сейчас люди будут активнее и трезвее смотреть на окружающий мир.

ДЕЛО ТИМОШЕНКО И ЛУЦЕНКО – ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ОППОЗИЦИИ

Вы следите за судебными процессами над Тимошенко и Луценко?

Стараюсь следить. Это исключительно политическое преследование представителей оппозиции, которое началось сразу после прихода Януковича к власти. Это все вписывается в цепочку преследования оппозиционеров в разных постсоветских странах, где действуют авторитарные и полуавторитарные режимы. Беларусь, Азербайджан, Россия – сценарий везде похожий.

Такого рода политические процессы – это позорное явление. Я не ожидал, что с приходом Януковича это начнется так быстро и приобретет такие жесткие формы.

Авторитарные власти, которые хотят придушить оппозицию, пойдут настолько далеко, насколько им позволит ситуация. Они разными инструментами ее тестируют. Главный вопрос – будет ли сопротивление, массовый протест общественности, который может заставить их пойти на попятную. А если никто не заставит – посадят, запугают, исключат из политической деятельности. Мы это все уже проходили много раз. Все зависит от общества.

У нас в России много политзаключенных, масса примеров такого рода заказных процессов.

Можно по-разному относится к Тимошенко. Я не большой ее поклонник. Я ее резко критиковал, когда она была премьером, за неразумные действия в экономической политике. Но даже те в Украине, кому она не нравится, сейчас понимают, что нельзя допускать такого рода политически мотивированного преследования оппозиционеров авторитарной властью. Чем сильнее общество выступит против такого рода действий – тем больше шансов остановить авторитарную власть. Если промолчит – будут сидеть, как сидят у нас в России.

Беседовала Анна Ященко