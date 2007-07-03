Социалист Мендусь натравит Генпрокуратуру на Ющенко

Народный депутат пятого созыва от Социалистической партии Украины Ярослав МЕНДУСЬ считает незаконной трансляцию рекламных роликов в поддержку Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и пропрезидентских политических сил и просит Генеральную прокуратуру принять соответствующее решение по этому поводу.

Об этом говорится в письме Я.МЕНДУСЯ в Генпрокуратуру, переданном УНИАН пресс-службой СПУ.

В письме Я.МЕНДУСЬ отмечает, что, «начиная с 21 июня, в эфире основных телерадиоканалов под видом социальной рекламы регулярно транслируются рекламные ролики, которые фактически выражают поддержку Президентом Украины В.А.ЮЩЕНКО пропрезидентских политических сил, в частности, партии “Народный Союз Наша Украина”, почетным председателем которой является сам В.ЮЩЕНКО”. В то же время, по мнению автора документа, дается негативная оценка действиям Председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА и премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Я.МЕНДУСЬ убежден, что трансляция роликов проходит с грубым нарушением действующего законодательства.

Он напоминает, что частью 1 ст.8 Закона Украины “О рекламе” прямо запрещено использовать или имитировать изображение Государственного Герба Украины, Государственного Флага Украины, а также помещать изображение физического лица или использовать его имя без согласия этого лица. “В данном случае эти требования нарушены, чем наносится существенный вред авторитету государственных символов, нарушаются права и законные интересы” А.МОРОЗА и В.ЯНУКОВИЧА, изображения которых используются в рекламе. “Ввиду этого, незаконные действия служебных лиц Секретариата Президента Украины, которые, превышая свои служебные полномочия, заставили средства массовой информации разместить рекламу, имеют признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.365 (“Превышение власти или служебных полномочий”) Уголовного кодекса Украины”, - считает Я.МЕНДУСЬ.

Он также отмечает, что рекламные материалы транслируются под видом социальной рекламы. Однако “фактически размещенные материалы носят характер предвыборной агитации, и их размещение вне часовых рамок избирательного процесса, с нарушением правил избирательного законодательства что касается ведения предвыборной агитации грубо нарушает принципы избирательного права», - убежден Я.МЕНДУСЬ.

По его мнению, “незаконное размещение рекламных материалов может исказить волеизъявление избирателей на выборах и в связи с этим характеризуется высокой степенью общественной опасности. Кроме того, существует высокая вероятность того, что при размещении упомянутой выше “социальной рекламы” имело место принуждение средств массовой информации к размещению материалов, причем бесплатно. В случае, если это предположение подтвердится, имеет место препятствование свободному осуществлению гражданином своего избирательного права, препятствование деятельности других субъектов избирательного процесса, в сочетании с принуждением, совершенным служебным лицом с использованием своего служебного положения, что подпадает под признаки деяния, предусмотренного ч.3 ст.157 (“Препятствование осуществлению избирательного права или права принимать участие в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя”) УК Украины. Также описанные действия имеют признаки состава преступления, предусмотренного ст.171 (“Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов”) Уголовного кодекса Украины”.

“Учитывая, что в действиях лиц, которые разместили в средствах массовой информации материалы рекламного характера, имеют признаки составов преступления, предусмотренных ч.3 ст.157, ст.171, ч.1 ст.365 Уголовного кодекса Украины”, Я.МЕНДУСЬ просит считать это депутатское обращение также сообщением о совершении преступления, провести проверку изложенных сведений и принять соответствующее решение.