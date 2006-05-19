Черновецкий будет управлять пробками по схеме

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил своим заместителям на одной из ближайших коллегий КГГА разработать схему пробок на автодорогах столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на очередном расширенном заседании коллегии Киевской горгосадминистрации.

«Я езжу по городу, вижу пробки. Машин стало больше. Одна проблема – это то, что машины бросают на улице, на дорогах и проехать невозможно», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Кроме того, он акцентировал внимание на том, что из-за пробок также ухудшается экологическое состояние.

«Я бы хотел, чтобы мы составили карту пробок и обсудили на следующей (коллегии) или через коллегию вопрос о том, где эти пробки и что нам с ними делать. И как поступать с машинами, водители которых нахально бросают их среди дороги», - подчеркнул мэр.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля 2006 года Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил административный иск Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО к КГГА и признал незаконным распоряжение о блокировании колес автомобилей в не установленных для парковки местах.

Решение суда касается распоряжения городской администрации №1996 от 28 октября 2005 г. „О мерах по упорядочению отстоя транспортных средств на проезжих частях улиц города Киева”.