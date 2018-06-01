Вехи недели. Лакмусовый Волга, встревоженный Азаров, жертвенная Герман

Задержание главы Госфинуслуг Василия Волги по обвинению в получении взятки в особо крупных размерах немного встряхнуло украинский политикум. Анна Герман призналась, что явилась инициатором отмены парада в честь Дня Независимости. Николай Азаров предупреждает о возможном кризисе аккурат после того, как государственный долг Украины достиг рекордных размеров.

Герман легла на амбразуру. Общественного мнения

Пока Виктор Янукович в генсековской манере принимает рапорта губернаторов о собранном урожае (для полноты картины не хватает только снопов с лентами в президентском кабинете, но охрана после известного инцидента с венком в Парке Славы воспротивилась аграрной самодеятельности), Анна Герман признала, что именно она была инициатором отмены военного парада 24 августа. Президентский советник посчитала, что негоже Украине бряцать оружием в двадцатую годовщину своей независимости, а сэкономленные порядка 200 миллионов гривен можно пустить на более важные расходы. О целесообразности проведения парада еще будут спорить, но избирательность команды Януковича в вопросе сокращения расходовочевидна.

Азаров против долгов

Обеспокоен финансовым состоянием Украины и Николай Азаров. Вернувшийся из отпуска премьер, которого глава государства заочно готовил к рандеву с российским коллегой Владимиром Путиным, призвал отказаться от внешних заимствований или хотя бы максимально их сократить. Очень своевременное решение, если учесть, что украинский государственный долг вырос до 60,2 миллиардов долларов. Видимо, в отпуске Николай Янович периодически знакомился с новостями из США, где президент Обама не мог договориться о повышении потолка госдолга с лидерами конгресса, представляющими Республиканскую партию. Гривна, как известно, привязана к доллару, и возможные заокеанские потрясения могут иметь не только моральный эффект для отечественной экономики.

Отметим, что Николай Азаров совершил и еще один поступок, лично дав старт модернизации украинской газотранспортной системы. Не добившись взаимопонимания от Европейского Союза и России в вопросах финансирования обновления «трубы», Украина решила самостоятельно провести ее модернизацию, причем собирается осуществить ее в кратчайшие сроки. По большому счету правительство Азарова продолжает партизанскую войну с «Газпромом», отказываясь уступить России контроль над украинской ГТС и не реагируя на разнообразные методы давления.

Новое предназначение Волги

Отличавшийся в бытность народным депутатом заметной склонностью к эпатажу и ставший по квоте коммунистов главой Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Василий Волга оказался в Лукьяновском СИЗО. Ему и еще трем сотрудникам Госфинуслуг инкриминируют вымогательство взятки в полмиллиона долларов за вывод временного управляющего из одного из кредитных союзов.

С одной стороны, общественности пришло время ликовать: высокопоставленный коррупционер разоблачен и схвачен за руку. Говорить о причастности Волги к оппозиционным силам затруднительно. С другой – обращает на себя внимание тот факт, что Волга был одним из немногих чиновников, не обладающих партийным билетом «регионалов», при этом занимал весьма хлебное место. Несложно догадаться, что после его неминуемого увольнения (для этого необязательно ждать даже завершения следствия) комиссию возглавит кто-то из «донецких». У Василия Александровича, пожалуй, одна надежда: вдруг коммунисты накануне парламентских выборов поднимут его имя на щит как жертву политических репрессий. Вот только первый секретарь КПУ Петр Симоненко хорошо известен своим умением оппонировать власти в безопасных для себя условиях и не трепыхаться ради союзников.

Кузьмин не дремлет

Оставшийся на хозяйстве в Генпрокуратуре первый заместитель Виктора Пшонки Ренат Кузьмин постарался использовать брифинг, посвященный задержанию Волги, для обличения лидеров оппозиции. Временно исполняющий обязанности генпрокурора публично обнаружил корыстные мотивы в действиях Юрия Луценко и Юлии Тимошенко. Правда, прописка в однокомнатной квартире, полученной личным водителем, выглядит очень слабым аргументом для полномасштабного преследования экс-министра внутренних дел. Если с таким пристрастием подойти к действиям всех чиновников, то уже завтра новых управленцев Украине придется импортировать.

Юлию Тимошенко Кузьмин постарался озадачить материалами, полученными из США по делу Лазаренко. Павел Иванович, безусловно, оставил яркий след в политической карьере Юлии Владимировны, но вряд ли имел непосредственное отношение к газовым соглашениям, которые премьеры России и Украины подписали в январе 2009 года. Стремление власти обвешать лидера «Батькивщины» обвинениями и уголовными делами столь же очевидно, как и ее готовность использовать зал Печерского суда как трибуну для монологов на политическую тему. Тимошенко заметно вдохновлена значительным падением популярности Януковича и постарается взять реванш не позднее, чем осенью 2012 года. Пока же ее основная задача – не лишиться свободы и возможности делать резонансные заявления.

Евгений Магда