Адвокат: если бы Киреев имел другую работу, он бы так не вел себя

Адвокат экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ отмечает, что один из признаков "газового процесса" - это чрезвычайно высокий темп.

Такое мнение он выразил в эфире радио «Свобода».

Во-первых, отметил он, такой высокий темп был задан органами следствия. Они излишне ускоренно проводили расследование этого дела. А эстафету перенял суд. И суд чрезвычайно ускоряет все судебные действия. В частности, и судебное слушание в пьяницу: с 9-ти утра до 9-ти вечера - 12 часов.

Тяжело объяснить какой-либо необходимостью столь напряженеый график, замечает Н.СИРЫЙ.

"Мы видим, что судья Киреев освобожден от дополнительной нагрузки, - рассуждает он. - Вообще в производстве судей в Украине немало дел. Скажем, где-то до 50-60 дел в месяц. И по сравнению с обычной нагрузкой мы видим, что судья Киреев освобожден от дополнительной нагрузки. То есть, так сказать, перед ним поставлена задача провести слушание именно в этом деле.

Конечно, если бы у него была равномерная нагрузка, то соответственно, мы надеемся, он бы относился и более внимательно к адвокатам и с точки зрения предоставления возможности адвокатам знакомиться с материалами дела, и готовиться к следующему судебному заседанию, и все такое", - приходит к заключению Н.СИРЫЙ.