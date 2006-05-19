Нефтегазовики просят политиков не обманывать народ - газ подорожает

Работники нефтегазовой отрасли просят отдельных политических и общественных деятелей воздержаться от популистских заявлений относительно возможности сохранения цен на газ на нынешнем уровне, которые не имеют ничего общего с действительной заботой об украинском народе и развитии экономики государства.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении , которое подписали председатель профкома НАК “Нафтогаз Украины” В.КАПАНИСТЫЙ, генеральный директор ГК “Укргаздобыча” И.РЫБЧИЧ, и.о. председателя объединенного профкома ГК “Укргаздобыча” Т.РУДАКОВА, председатель Совета директоров ГК “Укртрансгаз” Р.ШИМКО, председатель объединенного профсоюзного комитета работников ОАО “Укрнафта” В.ТЮТЮГИН, генеральный директор ГП “Газ-тепло” Д.БУБЛИК, начальник планово-экономического управления ГК “Газ Украины В.ЦЫМБАЛЮК.

Как отмечается в обращении, приведение цен на природный газ для потребителей социальной и бюджетной сфер Украины к их экономически обоснованному уровню является одной из самых болезненных проблем государства. Медлить с решением этой проблемы больше нельзя.

Предельные уровни цен на природный газ с учетом тарифов на его транспортировку и снабжение для населения, бюджетных организаций, предприятий коммунальной теплоэнергетики оставались неизменными с апреля 1999 года и меньше чем на 50% возмещали расходы НАК “Нафтогаз Украины”, связанные с добычей, закупкой, транспортировкой и снабжением природного газа.

За этот период цены реализации природного газа для аналогичных категорий потребителей в Российской Федерации увеличились более чем в 3,2 раза и превысили уровень цен в Украине.

В Российской Федерации цены на природный газ для населения превышают действующие в Украине на 21,0%, в Молдове цена на природный газ для населения составляет 113,0 дол. США за тыс. куб. м и превышает действующую цену в Украине в 3 раза, в Польше – 450 дол. США за тыс. куб. м, что больше чем в Украине в 12 раз.

Реализуя природный газ потребителям социальной и бюджетной сфер по ценам, которые не отвечают экономически обоснованным уровням, НАК “Нафтогаз Украины” ежегодно недополучала свыше 4 млрд. грн.

В 2006 году потери предприятий НАК “Нафтогаз Украины” от несовершенной ценовой политики составят только при реализации природного газа для бытовых нужд населения свыше 3 млрд. грн., в целом же компания теряет свыше 7,5 млрд. грн. Эту ситуацию иначе, чем недопустимой, назвать нельзя.

Одной из приоритетных задач государственной политики в сфере обеспечения энергетической безопасности Украины является приведение цен и тарифов на энергоносители для всех категорий потребителей к экономически обоснованному уровню.

НАК “Нафтогаз Украины” совместно с НКРЭ, Минэкономики, Минтопэнерго проработал вопрос определения экономически обоснованных уровней цен на природный газ для всех категорий потребителей Украины.

Уровень экономически обоснованных цен на природный газ определен с учетом роста себестоимости природного газа собственной добычи, необходимых объемов финансирования производственных программ по стабилизации и наращиванию добычи природного газа, модернизации ГТС, изменения ценовых параметров импортированного газа, условий снабжения и расчетов за него (общие расходы НАК “Нафтогаз Украины” на закупку импортированного газа в 2006 году увеличились на 20% по сравнению с прошлогодними), рост тарифов на транспортировку и снабжение.

В заявлении подчеркивается, что социальные исследования компании и обращения граждан доказывают, что население государства с пониманием относится к проблемам топливно-энергетического комплекса и готово к приведению цен на энергоресурсы к экономически обоснованному уровню.

В то же время безусловным является то, что потребление природного газа по “льготным” (ниже экономически обоснованного уровня) ценам не стимулирует внедрения энергосохранных технологий на производстве и в быту.

Так, отечественное коммунальное хозяйство является одним из наиболее энергозатратных в мире. Расходы тепловой энергии на отопление жилого фонда в 4-5 раз превышают аналогичные показатели для таких “холодных” стран, как Финляндия и Швеция. Жилищно-коммунальное хозяйство 40-миллионной Польши со среднезимней температурой –5 градусов потребляет природного газа в 4 раза меньше, чем 47-миллионная Украина со среднезимной температурой -6,5 градусов. При этом треть коммунальных котельных Украины работает на угле.

Низкий уровень цен на природный газ на внутреннем рынке страны в сущности означает, что газовый сектор Украины осуществляет скрытое субсидирование всей экономики Украины. И пока цены не будут обеспечивать возмещения экономически обоснованных расходов на добычу, закупку и снабжение газа, отрасль будет оставаться финансово уязвимой. Украина не сможет обеспечить оптимальное использование своих газовых ресурсов.

Вместо этого высказывание некоторых политиков о том, что цены на газ следует оставить без изменений, иначе как политическим популизмом, объяснить невозможно.

Ведь вполне очевидно: если сегодня не решить вопрос увеличения цены на природный газ собственной добычи, то завтра Украина этого газа не будет иметь, а население будет вынуждено использовать на коммунально-бытовые нужды импортный газ, который стоит вдвое дороже.

В заявлении подчеркивается, что при повышении цены на природный газ для населения за счет дополнительно полученной выручки государственный бюджет обеспечит увеличение объемов финансирования льгот и субсидий населению на возмещение расходов по оплате услуг за газоснабжение.