Бывший киевский чиновник обвиняет Хорошковского в своем аресте

Экс-глава столичного управления охраны культурного наследия Руслан Кухаренко обвиняет главу СБУ Хорошковского в преследованиях.

В интервью "Зеркалу недели" Кухаренко, дело которого сейчас рассматривается в суде, заявил, что его аресту способствовал Хорошковский.

"Десять лет назад ко мне обратился господин Хорошковский, который на тот момент курировал КГГА от администрации президента Кучмы. Он был заинтересован в реставрации дома архитектора Казанского", - сказал он.

"Возражений не было. Появился проект, разработанный институтом "Укрпроектреставрация" (заказчик — фирма "Ситко-Подол-Киев"), куда мягко вписалась мансарда. Именно это здание позд­нее стало офисом Хорошковского", - рассказал Кухаренко.

В 2007 на этом же свободном от застройки участке, рядом с историческим зданием, тем же заказчиком был предложен эскизный проект офисного четырехэтажного строения, разработанного архитектором Бородкиным. Он также был согласован.

"А уже в июне 2010-го у нас в управлении появился архитектор Бородкин в сопровождении двух солидных мужчин с планшетами. И ужас! В новом проекте дома архитектора вообще нет! Вместо него — 12-этажное здание, перекрывающее вид на зеленый склон горы", - рассказал он.

По словам Кухаренко, им было отказано. "Буквально через день у нас в управлении появился представитель КРУ. Потом снова пришел Бородкин с просьбой все-таки согласовать, а потом — СБУ", - сказал экс-глава управления.

Он отметил, что после его ареста начали давить на его зама Новгородского. Тот написал, что подобного рода вещи относятся к юрисдикции центрального органа.

"Но когда дом начали сносить, (Новгородский) направил туда инспектора, мол, на каком основании действуете? Сразу же был звонок одному из археологов нашего управления из Госкультурнаследия: "Что там Новгородский выпендривается, он что, хочет вместе с Кухаренко на нарах сидеть?". Дом снесли. Все стало понятно", — рассказал Кухаренко.

Украинская правда