Червоний считает, что Президент нарушил закон

Бывший председатель Ривненской областной государственной администрации Василий ЧЕРВОНИЙ считает, что решение Президента о его освобождении является необоснованным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЧЕРВОНИЙ сказал сегодня журналистам в Ривне.

Он отметил, что на заседании Кабмина, где было предложено освободить его и председателя Киевской ОГА Евгения ЖОВТЯКА за ухудшение экономических показателей «не были сказаны никакие конкретные показатели».

В.ЧЕРВОНИЙ также отметил, что заявление министра Кабинета министров Богдана БУЦЫ о том, что В.ЧЕРВОНИЙ и Е.ЖОВТЯК дали согласие на освобождение не соответствует действительности.

По его мнению, подписание указа об освобождении Виктором ЮЩЕНКО перед отлетом в Варну свидетельствует о том, что Президента ввели в заблуждение, поскольку Президенту сообщили, что с ним все согласовано и он трудоустроен.

В.ЧЕРВОНИЙ отметил, что сегодня на встрече с премьер-министром Юрием ЕХАНУРОВЫМ были достигнуты договоренности о том, что он будет способствовать встрече В.ЮЩЕНКО на будущей неделе с лидером УНП Юрием КОСТЕНКО. «Думаю, что с Президентом Украины мы поставим все точки на свои места», - отметил В.ЧЕРВОНИЙ.

Отвечая на вопрос, будет ли подавать он в суд в связи со своим освобождением, бывший губернатор отметил: «я не хотел бы так далеко заходить, но очевидно для любого юриста, что при увольнении не совсем соблюдено трудовое законодательство – я нахожусь в отпуске».

Он также отметил, что ни Ю.ЕХАНУРОВ, ни В.ЮЩЕНКО не объяснили причин освобождения.

По словам бывшего губернатора, вопрос его увольнения лежит в политической плоскости. «Люди, которые представляют УНП (В.ЧЕРВОНИЙ и Е.ЖОВТЯК) полностью справились с выполнением всех задач, порученных правительством и Президентом. Никто не может назвать ни одного показателя, где действительно В.ЧЕРВОНИЙ и Е.ЖОВТЯК проявили безответственность, и бесхозяйственность», - сказал В.ЧЕРВОНИЙ.

Выступая перед активом области, после объявления указа В.ЮЩЕНКО об освобождении, В.ЧЕРВОНИЙ отметил, что за время его деятельности большинство социальных экономических показателей в области улучшилось. Он также отметил, что не может согласиться с кандидатурой Виктора МАТЧУКА, назначенного на его место, поскольку это противоречит лозунгу Майдана, что бизнес должен быть отделен от власти.

Напомним, 18 мая Президент Украины В.ЮЩЕНКО своими указами назначил В.МАТЧУКА председателем Ривненской областной государственной администрации, освободив от этой должности В.ЧЕРВОНИЯ.