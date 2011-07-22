Процесс над Тимошенко напомнил Северинсен советские дни

Бывшая заместитель председателя Либеральной группы в ПАСЕ и бывшая содокладчик Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине Ханне СЕВЕРИНСЕН убеждена, что настоящей целью суда над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО является не разрешить ей выступать как лидеру оппозиции и баллотироваться на следующих выборах.

Об этом она заявила в комментарии журналу «Український тиждень».

«Дело ТИМОШЕНКО абсурдно, и очевидно, что настоящей его целью является не разрешить ТИМОШЕНКО выступать как лидеру оппозиции и баллотироваться на следующих выборах», - считает Х.СЕВЕРИНСЕН.

По ее мнению, «очень трудно оказывать уважение суду, где председательствует неопытный судья и четко видно, что он зависит от Президента и готов повторять все за прокурором. То, как судебная система обслуживает государственную власть, напоминает советские дни».

«Целая Европа еще помнит морозный январь 2009-го, когда «Газпром» воспользовался своим положением монополиста, чтобы надавить на Украину, перекрыв поставки газа в Европу и захватив ее в ледяной плен, - напомнила Х.СЕВЕРИНСЕН. - ЕС умолял и давил на тогдашних Президента Виктора ЮЩЕНКО и главу правительства Юлию ТИМОШЕНКО, чтобы те пришли к какому-то решению с российским премьером Владимиром ПУТИНЫМ. В итоге появилось газовое соглашение от 19 января 2009 года, которое приветствовал весь мир, поскольку возобновился поток российского голубого топлива и газовая торговля формализовалась в прозрачном договоре между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». Долгое время стоял вопрос: зачем двум странам понадобилось сливать миллиарды долларов в газовые операции через RosUkrEnergo и что произошло с теми средствами?».

«Так как это газовое соглашение превратилось в уголовное дело против экс-премьера? – спросила Х.СЕВЕРИНСЕН. - Очень размытое обвинение в «злоупотреблении должностным положением» можно применить против любого (бывшего) министра, с которым не соглашается действующее правительство, следовательно, довольно многие из бывших высокопоставленных должностных лиц сейчас за решеткой или все время проводят на непонятных допросах».

Х.СЕВЕРИСНЕН считает, что «учитывая некоторые особенности ситуацию (января 2009 года) можно назвать форс-мажором – угрозой национальной безопасности, жизни и здоровью людей, которая привела бы к обвинениям ТИМОШЕНКО в бездеятельности. Во время допроса председатель «Нафтогаза» сам сказал, что Украина была на грани катастрофы, потому что газотранспортная система никогда за 70–80 лет своего существования не функционировала так, как в январе 2009-го».