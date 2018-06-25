Виктор Суворов: Медведев опубликовал клевету на Россию тиражом в 1000 экз.

Сказ о Великой Победе и о товарище Сталине – ставленнике мирового еврейства

Зачем Медведеву Комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб России

15 мая 2009 года Дмитрий Медведев подписал указ “О Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России”. Поставив свою подпись под текстом указа, гражданин Медведев возвел борьбу с фальсификацией истории в ранг государственной политики и лично эту борьбу возглавил.

В состав комиссии Медведев ввел заместителя секретаря Совета безопасности, начальника Генерального штаба Вооруженных сил, заместителя министра иностранных дел, начальника службы СВР, заместителя министра юстиции, руководителя Росархива, заместителя министра культуры, директоров научных институтов и еще много ответственных, и даже очень и очень ответственных, товарищей.

Во главе комиссии гражданин Медведев Д.А. поставил руководителя Администрации Президента гражданина Нарышкина С.Е.

Президентская комиссия тут же ринулась в битву за правду истории. В работу комиссии немедленно включились министр иностранных дел гражданин Лавров С.В., Президент Академии военных наук генерал армии Гареев М.А. и прочия, и прочия.

А структуры-то какие: Служба внешней разведки! Генеральный штаб! Министерство иностранных дел! Архивное ведомство! Министерство юстиции! Совет безопасности! Академия наук! Академия военных наук! Роспечать! Роснаука! Рособразование! Министерство культуры! Общественная палата! И ведущие современные историки косяком. И Администрация Президента всем этим руководит под неусыпным оком САМОГО!

Не прошло и года... И вот результат. В Москве издан шеститомник “65 лет Великой Победы”. Сию сияющую вершину научной мысли, сие творение человеческого разума тут же увенчали всевозможными эпитетами, нарекли всяческими красивыми именами, объявили уникальным достижением: “Впервые за последние годы в отечественном историческом пространстве появилось столь объемное и исполненное многочисленным авторским коллективом издание. Оно подготовлено на основе современных представлений ведущих современных историков академических институтов. В многотомнике особое внимание уделяется попыткам недобросовестного или мотивированного эгоистическими интересами толкования событий Второй мировой войны и ее итогов. В книгах шеститомного издания таким попыткам, предпринимаемым зачастую из-за рубежа, дается аргументированный отпор”.

В яростной борьбе против фальсификаторов сей аргументированный отпор тут же использовали юные патриоты, кем-то собранные на озере Селигер. Они размахивали свежеотпечатанными томами: вот она, правда о войне! Не позволим переписать историю!

На ХХIII Московской книжной ярмарке шеститомник был торжественно удостоен диплома в номинации “Лучшее издание о Великой отечественной войне”.

Однако...

Как я искал труды Комиссии

Однако достать означенный труд оказалось вовсе не просто. Казалось бы: Президентская комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России дала отлуп злобным очернителям нашего героического прошлого, вот и отправьте каждому фальсификатору подарочек: получи, прохвостина, и подавись!

Я искренне надеялся, что в списках злобных клеветников отыщется и для меня скромное местечко, и Государство Российское удостоит вниманием: вот тебе, вражина! Ты разоблачен, уличен и опозорен! И крыть тебе после нашего шеститомника нечем!

Отправить мне шесть опровергающих томов – это вроде кувалдой по челюсти вмазать. Так вмажьте же! Вот правая скула, могу после первого удара еще и левую подставить, как Лев Николаевич рекомендовал.

Мне эти шесть томов позарез нужны. Я самый главный критик своих идей. Мой интерес в том, чтобы найти любые ошибки и неточности, вычесать их словно блох из львиной гривы. Если в чем-то ошибся, если где-то нечаянно отступил от истины, укажите мой промах, и я с благодарностью исправлю. Так дайте же мне шесть томов! Спасибо скажу.

И все, кого вы, гражданин Медведев, в число фальсификаторов записали, с поклоном дар из ваших рук примут. Если критика справедлива, кто же на нее обидится? Кто возразит?

Но не прислали мне шеститомника. Видимо, в Администрации Президента сочли фальсификатором недостаточно высокого ранга. Глянул окрест, свистнул-гикнул: братья-фальсификаторы, а вам кому-нибудь прислали? С некоторой даже опаской и ревностью оглядывался: это кого же теперь приказано главным извратителем считать? Если не мне, то кому Президентская комиссия тем шеститомником по мордасам врежет?

Но зря волновался. Ни один фальсификатор не получил удар по кумполу тем шедевром научной мысли.

И тогда я обратился в Редакционный совет: если не достоин подарочных экземпляров, то позвольте купить.

Кстати, про редакционный совет. Главных редакторов – двиумвират, как сейчас на Руси принято: руководитель Президентской Администрации Нарышкин и ректор МГИМО МИД РФ Торкунов. Кроме того, 19 ученых мужей – Редакционный совет. Плюс еще семь человек – Редакционная коллегия.

Думаю, что для целого взвода ученых товарищей моя попытка купить их творение должна бы стать поводом для пира: вот кто-то наш продукт добровольно покупает! Чем не повод веселиться? Не знаю, устроили создатели шедевра прием по случаю первой добровольной попытки купить нетленное творение исторической мысли, или обошлись легкой выпивкой под огурчик...

Но купить продукт через Редакционный совет мне тоже не выгорело.

Между тем, должен доложить, цена тем томам вроде конвойного пса, так и норовит в мягкие места вцепиться.

Но мы за ценой не постоим! По амбарам пометём, по сусекам поскребем... Мне-то шесть томов нужны. Потому как не могу свое черное дело творить, не обращая внимания на объективную и справедливую критику, исходящую прямо из-за Кремлевской стены. Не могу. Так позвольте же с той критикой ознакомится!

Через Редакционную комиссию не получилось, обратился к невидимой руке рынка. И с удивлением узнал, что шеститомника в открытой продаже нет.

И тогда решил всеми правдами и неправдами запретный плод раздобыть. Дорогие друзья, все, кто принимал участие в добывании для меня продукта Медведевской комиссии, пользуясь случаем, благодарю за успешно проведенную операцию!

Итак, все шесть томов на моем столе.

Изменнику Резуну и его мерзкому «Ледоколу» посвящается?

Первый абзац самой первой статьи первой книги первого тома про подлого изменника Резуна (т.е. автора этого памфлета. – УНИАН) и его мерзкий “Ледокол”, который миллионами разошелся по стране и миру.

Ну, думаю, если с этого начали, то достанется мне.

Кстати, если у меня миллионные тиражи, то какой же плетью граждане Медведевы, Нарышкины, Лавровы намерены тот злосчастный “Ледокол” перешибить?

Издатель Дубов Сергей Леонидович, который первым решился издать “Ледокол” на русском языке, все сомневался: каким должен быть тираж? Рисковать не любил, потому сначала сделал робкий заход – всего 320 тысяч. Сразу сообразил, что мало. И пока печатали пробный тираж, добавил первый миллион.

Понятно, за свою храбрость тут же и поплатился. Царствие Небесное. Его убили одним выстрелом. Без контрольного. На такое дело высоких профессионалов ставят.

А гражданам Нарышкиным – Лавровым бояться нечего. Вокруг – охрана стеночкой.

Так на какой же тираж они решились?

На титульной странице вполне русским языком написано: “Издание рассчитано на широкий круг читателей».

А на последней странице: тираж - 1000 экз.

Оценив обстановку, делаю первый, но неизбежный вывод: сие творение недоступно ни критике, ни широким народным массам ни по цене, ни по тиражу. Если разошлют эти несчастные 1000 экз. министрам, сенаторам, губернаторам в качестве украшения библиотек, так ведь на всех и не хватит. Вертикаль-то у нас ветвистая.

1000 экз. – это белый флаг над башнями Кремля. Это капитуляция Государства Российского на военно-историческом фронте.

Зачем же и ради чего сей шедевр сотворяли, если не ради освоения и распила государственных средств и галочки в графе о проделанной работе?

Вопрос гражданину Медведеву: а почему бы не отпечатать пробный тираж вашего шеститомника в десять миллионов? А убедившись, что товар идет, тут же не организовать по-настоящему массовый выпуск?

Отчего же это вы так скромны?

Нет! За этим определенно что-то кроется.

О чем забыли авторы шеститомника

Давайте же разберемся.

И начнем не с того, что в шеститомном шедевре содержится, а с того, чего в нем нет.

В нем нет хронологии важнейших событий войны и предшествующего ей периода.

Нет именного указателя.

Нет географического указателя.

Нет предметного указателя.

Нет перечня карт. Нет и самих карт.

В шеститомнике, который должен разъяснить, что случилось в 1941 году, перечислены (явно завышенные) силы Германии и ее союзников на 22 июня 1941 года. Но вообще ничего не сказано о том, сколько же танков и самолетов было в Красной Армии, сколько было орудий и минометов, сколько аэродромов, сколько дивизий, корпусов, армий и фронтов, где они находились, кто ими командовал.

Группировка советских войск не рассматривается вообще. Это примерно как если бы великий шахматист описывал историю своих сражений, но забыл упомянуть, сколько у него на доске было фигур и на каких клеточках они стояли.

В шеститомнике нет списка сокращений, хотя сокращениями набиты все шесть томов. Ученые мужи щеголяют своими титулами: академик МАНЭБ, МО и ВП, ИМИ, ЦИВА и ШОС.

Что это? Мне понятно только одно сокращение: МО – оно для меня всегда обозначало родное Министерство обороны. Но в данном случае сокращение имеет какой-то неизвестный мне смысл. Можно догадаться. Но зачем? И если догадаюсь, что есть МО и ВП, то ЦИВА и ШОС мне никогда не расшифровать. Извините недотёпу.

Наши академики между собой на собственной фене изъясняются, чтобы посторонним было непонятно.

Итак, того нет, этого нет. А что же в тех шести томах есть?

И что в нем есть…

О! Тут есть заявления о том, что главная задача историка – воспитывать в народе патриотизм. Проще говоря, так надо писать историю, чтоб блестела и переливались, чтобы пятнышек на ней никаких, чтобы читал народ свою историю и радовался, прихваливал и гордился. А то, что вспоминать не хочется, вспоминать и незачем.

Содержится в тех томах требование создать мощную государственную систему финансирования, дабы исторические светочи могли общаться с зарубежными коллегами, дабы на симпозиумы могли достойно выезжать, дабы их труды печатались бы за казенный счет без оглядки на то, покупают их или нет, нужны они кому-нибудь или так на складах и валяются.

Из шеститомника мы узнаем, что Россия встает с колен, что скоро у нас будут нанотехнологии, а Сколково превратится в центр мировой научной мысли.

Шеститомник поет славу нашему мудрому руководству. В нем вы найдете все, что согревает и радует душу. Том 6 стр. 177 – тут мощная таблица “Динамика последних 7 лет подъема экономики при В.В. Путине”. Из таблицы узнаем, что в 2000 году прирост ВВП в России составил 10%, в то время как в Китае – только 8; в США - 3,7; в Японии – жалких 2,4.

В следующем году у США – 1,2, у нас – 5,1. Мы постоянно побеждаем!

В 2002-м у Японии – минус 0,3, а у нас победных 4,7!

Далее в том же духе. Мы впереди планеты всей.

Однако, справедливости ради, если уж от Второй мировой войны нас заносит в современность, надо вспомнить, что в 2010 году в Конго рост составлял 9,1 %, в Эфиопии – 8, в Бангладеш – 6, а в Америке – всего лишь 2,8.

При таких-то процентах американцы должны толпами рваться в Конго, Бангладеш, Эфиопию (и в Россию). Почему не рвутся? Потому что вес тех процентов разный. Если все состояние бомжа – один рубль в дырявом кармане, а кто-то бросил ему еще один, тогда его состояние увеличилось на 100%.

Так что не будем, граждане, процентами щеголять. Китайский процент – это одно, а проценты Эфиопии, России и Конго – нечто другое.

Только вот что мне непонятно. Комиссия при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России должна заниматься противодействием. Все шесть томов, как объявлено, – против фальсификаторов истории Второй мировой войны, а шестой том – с особым упором именно на это. Цифры бурного и стабильного роста экономики, расцвета наук и ремесел радуют. Но какое отношение они имеют к вопросу о начале войны и виновниках ее возникновения?

Зачем Сталину Днепровско-Бугский судоходный канал?

Вот один только из множества никем никогда не объясненных фактов предвоенного периода.

Много лет назад, еще будучи курсантом военного училища, я был сражен, узнав, что осенью 1939 года тысячи зэков под руководством военных инженеров приступили к восстановлению и модернизации Днепровско-Бугского судоходного канала.

Для чего он был нужен? Торговать с Германией? Но потоки грузов шли Балтийским морем и железными дорогами. Обыкновенные речные баржи разойтись в канале не могли. Это ведь только по названию Днепр и Буг соединили. А на самом деле – речушку Пину, (которая впадает в Припять, которая впадает в Днепр) с речкой Мухавец (та речка впадает в Буг, который впадает в Вислу). Но и соединив эти речки, все равно торговый обмен не наладишь – Западный Буг на участке от Бреста до Варшавы не судоходен. Речные военные суда тут ходят свободно, у них осадка малая, а груженая баржа на мель садится.

Так вот, теоретически в 40-х годах ХХ века Днепровско-Бугский канал мог быть использован только для того, чтобы пропустить боевые корабли из бассейна Днепра в бассейны Вислы и Одера (что, кстати, потом, в конце войны, и было осуществлено) или – из бассейна Вислы и Одера в бассейн Днепра.

О чисто военном назначении канала говорит и то, что строительством руководил полковник, а в последующем маршал инженерных войск Прошляков. Каналы для гражданских нужд, как известно, рыли не под руководством военных инженеров, а под водительством НКВД.

С осени 1939 года до июля 1940 года советские строители прорыли новую трассу на участке Выгода – Кобрин, возвели восемь новых гидроузлов, расширили и углубили русло общей протяженностью 116 километров. И ради чего? Чтобы немецкие речные корабли запустить в Пину, Припять, а потом – в Днепр, Десну, Березину?

О заговоре генералов

В последние годы официальной пропагандой вброшен новый тезис о заговоре генералов. Мол, глупые генералы с Павловым во главе все делали так, чтобы Красную Армию подставить под разгром. Генералы, если верить этой версии, рассчитывали, что Гитлер их железными крестами наградит.

А где гарантия? А чем докажешь потом Гитлеру, что под разгром подставлял преднамеренно, а не по глупости? И кто поручится за то, что Гитлер не перестреляет добровольных помощников просто ради того, чтобы с ними не делиться славой разгрома Красной Армии?

Так вот, тезис про глупых генералов, которые рассчитывали на гитлеровскую благодарность и делали все, чтобы облегчить его победу, в данном случае не работает. Не было у генерала армии Павлова Дмитрия Григорьевича такой власти, чтобы бассейн Днепра соединять каналом с бассейнами Вислы и Одера. И у наркома обороны таких полномочий не было. Такое решение могло быть принято на высшем государственном уровне и только в кабинете товарища Сталина.

И вот вопрос: зачем товарищу Сталину потребовался такой канал к лету 1941 года?

Этот вопрос я вынес на обсуждение широких народных масс четверть века назад. И никакого ответа пока не получил. И если гражданин Медведев решил меня уличить и опровергнуть, то с ответа на вопрос о назначении Днепровско-Бугского канала следовало начинать.

Но ответ на этот вопрос потянет за собой другие вопросы. В сентябре 1941 года 1-я германская танковая группа форсировала Днепр в районе Кременчуга и ударила на Лохвицу в тыл войскам Юго-Западного фронта, где замкнула кольцо окружения, встретившись с дивизиями 2-й танковой группы. Окружение колоссальных масс советских войск было завершено из последних сил. Немецким войскам не хватало боеприпасов, горюче-смазочных материалов, запасных частей для боевой техники. Гитлер был вынужден лично распределять танковые двигатели, которые поступали с заводов для замены изношенных. Немцам для проведения операций такого размаха просто не хватало солдат. Командующий 2-й танковой группы генерал-полковник Г. Гудериан свидетельствует, что был вынужден бросить в бой свой последний резерв – роту охраны собственного командного пункта.

Судьба двух германских танковых групп, слишком далеко вырвавшихся в советский тыл, висела на волоске. Если бы на Днепре действовала советская военная флотилия, да мосты были бы во время взорваны, то форсирование было бы сорвано или сильно затруднено. И тогда не было бы самого мощного в истории человечества окружения советских войск в районе Киева, перед которым Сталинградское окружение германских войск меркнет. Но если бы Юго-Западный фронт устоял, тогда Харьков продолжал бы печатать танки Т-34 и дизельные двигатели для них. И тогда Донбасс продолжал бы снабжать страну углем. И тогда ход войны был бы совсем другим.

Но на Днепре советской речной флотилии не оказалось. Ее расформировали летом 1940 года. И что стало с кораблями? Их разделили на две флотилии. Одну двинули в болота Полесья к тому самому Днепровско-Бугскому каналу для выхода на реки Польши и Германии. Для обороны страны речная флотилия в дебрях Полесья никому не нужна. Никакой агрессор в те болота не полезет.

У Советского Союза летом 1940 года появился выход к Дунаю. В распоряжении советского командования был только один открытый берег одного только рукава в устье могучей реки. Вот туда и вывели большую часть кораблей расформированной Днепровской флотилии. Зачем? Какой же дурак будет нападать на нас через устье Дуная? А вот в наступательной войне боевые корабли в том устье очень кстати: по Дунаю нефть Румынии идет в Германию. И по мостам через Дунай нефтепроводы пролегли. А если флотилия пойдет вверх, то может дойти до Будапешта и Вены. Что и было совершено на последнем этапе войны. Но готовился этот удар в 1941 году.

Товарищи ученые, сочиняющие историю ради того, чтобы воспитывать гордость за наше светлое прошлое, ответьте мне хотя бы на этот вопрос: зачем чисто оборонительную Днепровскую флотилию превратили в две чисто наступательных: Дунайскую и Пинскую? Предательством генерала Павлова это никак не объяснишь. Итак...

Ответы невпопад

В шести томах грандиозного труда 2341 страница. Но ничего такого, что могло бы нас приблизить к пониманию причин катастрофы 1941 года, там нет.

А что есть? Да вот хотя бы это. Том 6, стр. 186. Тут приведена таблица, из которой мы узнаем, что “объем эндаумента” Гарвардского университета составляет 34,9 миллиарда долларов. А Принстонского университета – всего только 16. Кто бы мог подумать!

Я в “Ледоколе” вопрос задал: для чего весной 1941 года создавались воздушно-десантные корпуса, если в оборонительной войне они не нужны?

А Президентская комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России на это отвечает: да знаешь ли ты, какой эндаумент у Гарвардского университета?

А я и впрямь этого не знаю. И возразить мне нечего.

Я им про выдвижение Второго стратегического эшелона Красной Армии в западные районы страны. Вернуть назад эту почти миллионную группировку в составе семи армию было невозможно. Оставить на зиму в приграничных лесах тоже невозможно. И я показываю, почему именно. Германского нападения товарищ Сталин не ждал. Это в доказательствах не нуждается. Так что же он намеревался делать, если нельзя семь армий ни вернуть назад, ни остановить на своей земле?

У мудрых товарищей из Администрации ответ готов на каждый вопрос. Том 6, стр. 190: “Идеологической базой спекулятивного капитализма стали экономические теории монетаризма” (Ю.Лужков).

Вот так. Не было бы поганых теорий, нам из-за кордона подброшенных, не разворовали бы страну. Юрь Михалычу об этом доподлинно известно. И поди возрази.

Так вот: тома набиты тем, что к истории Второй мировой войны вообще никакого отношения не имеет.

А те материалы, которые имеют какое-то отношение к войне, лучше бы наши светила не публиковали.

«Секретные материалы» и прочие глупости

Создатели шедевра кичатся тем, что у них есть доступ к совершенно секретным архивам, потому только они и способны написать правду о войне. И действительно, рассекреченных материалов в шеститомнике хватает.

Вот пример того, какие именно материалы наши борцы за правду истории рассекречивают.

29 марта 1944 года товарищ Сталин подписал совершенно секретное постановление Государственного комитета обороны о первоочередных мероприятиях по восстановлению промышленности и городского хозяйства Ленинграда: после прорыва блокады резко увеличить в Ленинграде производство боеприпасов, танков, приборов, корабельной артиллерии, а попутно восстановить трамвайное движение, расчистить улицы, отремонтировать водопровод и канализацию, вернуть из эвакуации Кировский театр и прочее, и прочее. Документ – 15 страниц машинописного текста с подробным описанием, что именно предстоит сделать. Авторы шедевра исторической мысли, места не пожалев, поместили фотокопию документа полностью, на 15 печатных страницах.

Спасибо гражданину Медведеву. Не подписал бы он свой знаменитый указ, не рассекретили бы ученые товарищи сей документ, мы бы так и думали, что Ленинград лежит в руинах, что не гремят по рельсам трамваи, звоночками позвякивая, что баррикады не расчищены, лампочки не вкручены, двери кинотеатров забиты досками, и народ ведрами черпает воду из Невы.

Зачем публиковать такой документ? Затем, что больше нечем шесть томов заполнить.

Вот еще. 6 ноября 1943 года товарищ Сталин подписал совершенно секретное постановление Государственного комитета обороны: принять на вооружение Красной Армии тяжелую самоходно-артиллерийскую установку ИСУ-152.

Установка была принята. Успешно воевала. Была любима войсками. Поступила на вооружение польских и чехословацких частей, которые сражались на стороне Советского Союза. Несколько установок в ходе боев попали противнику, успешно использовались как немцами, так и финнами. Для супостата не было секретом, что такая установка принята на вооружение Красной Армии.

После войны ИСУ-152 поступила на вооружение армий Китая и Египта.

А бумага за подписью товарища Сталина так и лежала среди совершенно секретных документов. И вот Президентская комиссия документ рассекретила и поместила фотокопию (том 6, стр. 290). Вопрос: и что от этого изменилось? И свои, и чужие знали, что такая установка на вооружении Красной Армии состояла с осени 1943 года.

За время войны на вооружение Красной Армии было принято множество образцов танков, орудий, самолетов. По каждому принималось постановление ГКО. И каждое постановление было совершенно секретным. Так почему создатели шедевра научной мысли поместили фотокопию постановления о принятии на вооружение ИСУ-152, а таких же постановлений про СУ-76, СУ-85, СУ-100, СУ-122, ИСУ-122, СУ-152, КВ-1С, КВ-85, Т-34-85, Т-44, Т-60, Т-70, Т-80, ИС-1, ИС-2, БС-3, ППС, БМ-31, Ла-5, Ту-2 и далее, и далее не помещают? Почему постановление про восстановление Ленинграда опубликовано, а такое же постановление о Киеве, Минске, о шахтах Донбасса и мостах через Днепр – нет?

Да потому, что шесть томов набивали всем, что попадет под руку, не соблюдая ни хронологии, ни логики. В 6-м, самом главном, томе, например, фотокопии документов помещены в следующем порядке: июнь 1943, 2 июля 1943, 21 апреля 1944, 25 октября 1943, 30 июня 1941, август 1942, 16 февраля 1943, 1941, 4 января 1944, 1 июля 1941, 11 июля 1941 года и т.д. Никакой системы в подборе документов, никакой общей идеи, никакой связи. И никакого смысла.

Подбор фотографий точно такой же: смысл отсутствует. Иногда под фотографией еще и разъяснено, что это фотография. А не сообщили бы, мы, наверное, это изображение за рисунок приняли, за акварель или за картину маслом.

Подписи под фотографиями вышибают из седла.

Подпись: «Беженцы из Сталинграда во время привала». А на фотографии – немецкая колонна на понтонном мосту.

Подпись: «Встреча первого поезда с демобилизованными». А на снимке – люди с оружием в лесу, у каждого в руке белый листок, и никакого поезда. Раньше в официальных хрущевских и брежневских вариантах истории тот же снимок печатали с подписью: «Партизаны принимают присягу».

Подпись: «Советские листовки с обращением к населению оккупированной территории СССР и солдатам противника». Но изображена только одна листовка с таким текстом: «Все, кто в силах держать оружие, вступайте в боевые ряды народного ополчения!»

Вижу картину: гитлеровские солдаты, которые способны держать оружие, прочитав листовку, ринулись толпами записываться в народное ополчение.

Далее та же подпись повторяется под каждой фотокопией. Нам каждый раз разъясняют, что это листовки, хотя каждый раз дается только одна листовка. Каждый раз поясняют, что текст обращен в том числе и к солдатам противника... А текст призывает то вступать в партизанский отряд, то уничтожать живую силу противника, резать провода и сжигать мосты. Часто фотографии идут без всяких подписей.

Я только привожу примеры. Но все шесть томов на этом же уровне, а то и хуже.

Снимки ужасающего качества. В Администрации Президента их явно копировали на советском спиртовом ротаторе довоенного выпуска. В подборе и размещении фотографий снова никакой логической связи, никакой последовательности. Как и документы, фотографии без всякого порядка: 1944 год, потом 1941, снова 1944, 1942 и далее.

Любовь к бронетанковой технике?

Потом вдруг – раздел бронетанковой техники. Три крупных фотографии танка Т-34 – анфас, в профиль, в пол-оборота. И подробное техническое описание из 44 пунктов. Все это скопировано из наставления, которое было выпущено Главным автобронетанковмым управлением Красной Армии в 1943 году с сохранением старинного шрифта, особенностей стиля и орфографии. И мы узнаем, что боекомплект танка “100 снарядов и 3600 патрон”. Сейчас сказали бы – патронов. Кому и зачем потребовалось публиковать аж три фотографии одного танка? И зачем столь подробное описание? Неужели какой-то фальсификатор будет оспаривать емкость системы смазки? Неужели кто-то бросится доказывать, что в масляные радиаторы заливали не МС, МК и МКС, а масло какого-то иного сорта?

Впрочем, всех характеристик танка мы не узнаем. Страницы наставления 1943 года переснимали неряшливо, при копировании срезали окончания и некоторые цифры.

Да и вся эта точность ни к чему. Спор у нас про 22 июня 1941 года. В тот момент Т-34 имел совсем другие характеристики. Боекомплект – 77 снарядов и 2898 “патрон”. Танк весил на целых четыре тонны меньше, имел не столь мощную броню, зато удельная мощность была гораздо выше, а удельное давление на грунт – меньше. Следовательно, скорость, запас хода, проходимость были иными. Форма башни была другой, люк на ней был только один.

Мы спорим про 1941 год. А нам приводят данные танка выпуска 1943 года и картинки танка Т-34 с командирской башенкой. Такие танки выпускались только в 1943 году. До того – без командирской башенки, далее пошел Т-34-85, это совсем другая машина. Зачем танк из середины войны затесался в ее начало?

Ответ все тот же: ученые товарищи набивали тома подручным материалом, не вникая в подробности и смысл.

Точно так же описаны КВ-1 и СУ-152: по три снимка с разных сторон. Запредельная точность с перечислением десятков пунктов, вплоть до напряжения в сети КВ-1, до боекомплекта из 114 снарядов и 3000 “патрон”, до высоты линии огня СУ-152 с точностью до миллиметра.

Кому эта точность нужна? Кто с этими миллиметрами спорит?

Удивляет странный выбор трех этих образцов. Если речь про 1941 год, то должен тут быть еще и мощнейший танк мира КВ-2. Где он? Тут обязательно должны быть БТ-2, БТ-5, БТ-7, Т-26, Т-40. Но их нет. А для СУ-152 тут не должно быть места. Не было таких самоходок в 1941 году.

И почему среди рассекреченных документов, подписанных Сталиным, не нашлось места для СУ-152, но нашлось место только для ИСУ-152? А в технических характеристиках наоборот: есть место для СУ-152, но нет для ИСУ-152.

Далее две фотографии с короткими подписями: средний танк “Матильда”, средний танк “Шерман”. Без указания на то, что это танки не советские. Что “Шерман” с “Матильдой” потеряли на страницах издания, призванного защитить правду о войне? И если уж среди советской бронетанковой техники решено поместить британский и американский танки, то почему тут нет германских?

У создателей шедевра наставлений по “Матильде” и “Шерману” под рукой не оказалось, потому никаких сведений о них не приводится, в текстах шести томов они не упоминаются. Потому мы никогда не узнаем, какова же была емкость системы смазки, какие сорта масла применялись, каково было напряжение в сети, сколько в боекомплекте было “патрон”.

И если речь зашла о боевой технике, то где фотографии и характеристики самолетов, орудий, минометов, стрелкового оружия, боевых кораблей?

Медведев оклеветал страну и народ

Я в своих книгах делаю упор на танки потому, что до артиллерии, флота, инженерного имущества пока не успел добраться. Моя работа не завершена. Да я и не ставил перед собой цели дать всеобъемлющую картину. Пока не дошел и до авиации, но в той области работает Марк Солонин. После его работы мне в той сфере добавить нечего. Но чем объяснить вашу, ученые граждане, однобокую (и неполноценную) любовь к бронетанковой технике при полном игнорировании всего остального оружия? Ваш-то труд завершен, и галочка в соответствующей графе поставлена.

Ответ и на этот вопрос все тот же: сведения собраны без всякой системы. Что под руку попалось, то в книгу и вставили.

Но о чем все же главный спор?

Да все о том же. Упоминание “Ледокола” в первом абзаце, первой статьи, первой книги, первого тома говорит о многом, если не обо всем.

Президентская комиссия создана для того, чтобы доказать: Советский Союз не готовил нападение на Германию.

А мы и не будем спорить. Согласимся. На пару минут.

И что же получим?

Если верить гражданину Медведеву и его команде, то получим картину весьма мерзкую. В августе 1939 года в Москве был заключен договор, в соответствии с которым Советский Союз и гитлеровская Германия стали союзниками, наша страна стала соучастником преступлений нацизма. Красная Армия вместе с Вермахтом принимала участие в разгроме и разделе Польши, в пленении сотен тысяч польских офицеров и солдат, в подавлении партизанского движения на занятых территориях. Войска Красной Армии принимали участие в совместном советско-нацистском параде в Бресте. 28 сентября 1939 года в Кремле был подписан еще один договор: «О дружбе и границе между СССР и Германией». В договоре не указан срок его действия. Он подписывался навечно, навсегда.

Гражданин Медведев повелел создать ученый трактат, основная идея которого проста: если бы Гитлер не напал на Советский Союз, то товарищ Сталин навсегда остался бы ДРУГОМ Гитлера, а народы Советского Союза, в соответствии с подписанными в Кремле договорами, навсегда были бы ДРУЗЬЯМИ нацизма. И пусть бы мирно дымили над концлагерями Европы трубы крематориев, нас это не касалось. Уж наш народ такого друга не подвел бы никогда, уж наши вожди обеспечили бы Гитлера по потребности всем необходимым для продолжения войны, для победы над всеми врагами рейха, для удержания покоренных народов под пятой нацизма, для распространения коричневой чумы по всей Европе и миру.

Если бы Гитлер не напал, то сегодня на озере Селигер, надо полагать, наши добрые нашисты ворковали бы с посланцами милой организации по имени Гитлерюгенд.

Советский Союз и Германия, разделив в 1939 году сферы влияния, занялись освоением жизненного пространства, каждый на своем поле. Советский Союз – в Финляндии, Германия в Норвегии и Дании. Советский Союз – в Эстонии, Литве, Латвии. Германия – в Бельгии, Голландии, Люксембурге. Советский Союз – в Румынии. Германия – во Франции, Югославии, Греции.

Советский Союз воевал, опираясь в основном на собственные ресурсы. А победы Германии стали возможны только благодаря поставкам стратегического сырья из Советского Союза, благодаря тому, что Гитлер был спокоен за свой тыл, благодаря тому, что не боялся блокады Германии. 13 ноября 1940 года глава советского правительства и народный комиссар иностранных дел товарищ Молотов не забыл в личной беседе напомнить боевому товарищу Гитлеру, что разгром Франции и других европейских государств стал возможен только благодаря помощи и поддержке Советского Союза.

Гитлер сокрушил Европу на советской нефти, он кормил свою армию нашим хлебом и салом. Без ванадия, вольфрама, марганца, меди, олова, хрома воевать невозможно. Все это Гитлер получал из рук верных советских товарищей. А еще – железную руду, хлопок, платину и многое другое.

Дружба и сотрудничество с Гитлером, соучастие в его преступлениях, поставки стратегического сырья, без которого ведение войны и захват Европы были невозможны, - это наш национальный позор. Я поломал свою судьбу, изломал судьбу родным, друзьям, близким ради того, чтобы доказать стране и миру: союз с Гитлером – это тактика, отвлекающий маневр. А стратегический замысел Сталина – разгром Германии и освобождение Европы от коричневой чумы. Быть друзьями Гитлера – срам и запредельная мерзость. Напасть на Гитлера – дело святое. Заявляя это, я спасаю честь своей страны, народа и армии.

А гражданин Медведев издал указ, в соответствии с которым высшие руководители Государства Российского доказывают: Советский Союз не готовил нападение на Германию! Иными словами, наши отцы и деды были надежными корешами Гитлера, таковыми и хотели навсегда оставаться, они свято соблюдали пакт о ДРУЖБЕ с Гитлером, они хотели и дальше маршировать вместе с гитлеровцами и улицам захваченных городов под общие победные марши.

Гитлер душил Европу, а наши отцы и деды, если верить Медведеву, с этим полностью смирились, были готовы и дальше радостно помогать злодею, питать его нефтью, никелем, молибденом: он нам друг, товарищ и брат, пусть будет спокоен за свой тыл на Востоке.

Гражданин Медведев, ваша точка зрения глубоко аморальна. Это клевета на нашу страну и ее народ. Если ваш отец и дед мечтали оставаться друзьями нацистов, то это их выбор. Если вы этим гордитесь, это ваше личное дело. Если предки граждан Нарышкина, Лаврова, Торкунова, Сванидзе хотели хранить верность гитлеризму, то пусть означенные товарищи ходят с гордо поднятой головой. Только не надо весь наш народ записывать в гитлеровские друзья. Такие попытки – это фальсификация истории в ущерб интересам России.

Самое интересное в том, что те же ученые люди, в тех же томах, часто в той же главе, и даже в том же абзаце доказывают: Красная Армия спасла Европу от коричневой чумы.

Вот логика гражданина Медведева и его Администрации: мы, надежные партнеры и союзники Гитлера, спасители Европу от бесноватого злодея!

Зачем это делается? Зачем создаются Президентские комиссии и пишутся подобные труды? Да затем, что надо разворовать остатки былой мощи и богатства страны, но воровать у людей умных не просто. Потому их нужно одурачить. И вот результат: десятки миллионов дружно повторяет за кремлевским гарантом: Советский Сюз освободили Европу от коричневой чумы, но советские люди были союзниками нацистов, никогда на Германию нападать не стали бы, и никого освобождать они не хотели.

Еще момент: если