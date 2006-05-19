Жена Президента Украины снова беременна?

В семье Президента Украины Виктора Ющенко ожидается пополнение. Об этом пишет "Газета по-киевски". Екатерина Ющенко ждет четвертого ребенка. Информация об этом в прессу просочилась из окружения главы государства.

В то же время, пресс-секретарь Ющенко Ирина Геращенко отказалась прокомментировать эти сведения, заявив нескольким СМИ: «Я такой информацией не владею и слухов не комментирую... Если завтра возникнут слухи о том, что кто-то кому-то откусил ухо, это не значит, что я должна их комментировать».

«Газета…» связалась с Ларисой Мудрак, заместителем президентского пресс-секретаря, но она тоже ничем не смогла нам помочь:

– Лично для меня это была бы радостная новость, но я сказать вам ничего не могу – попросту не знаю, а комментировать слухи – дело неблагодарное, – рассмеялась Лариса.

Пока иных путей проверить эту информацию нет. Хотя на последних публичных мероприятиях с участием Екатерины Ющенко признаков приближающегося материнства на ее фигуре замечено не было.

Напомним – у Виктора Ющенко уже есть пятеро детей. Двое из них – Виталина (26 лет) и Андрей (20 лет), рождены в первом браке, А София (7 лет), Христина (6 лет) и двухлетний Тарас – дети Виктора и Екатерины Ющенко, его второй супруги.