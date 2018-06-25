Патриарх Кирилл - как олицетворение духовной деградации России

Владимир Даниленко - известный современный украинский прозаик, автор книг «Город Тировиван», «Сон из клюва стрижа», «Лесоруб в пустыне», «Газели бедного Ремзи», «Любовь в стиле барокко», «Шляпа Сикорского». Его книги неоднократно получали литературные награды и лидировали в национальных книжных рейтингах. Во многих своих произведениях писатель касается духовного кризиса человека и кризиса общества. Сегодняшний разговор с писателем - о кризисе церкви.

МОСКОВСКАЯ ПАТРИАРХИЯ - МОЩНАЯ БИЗНЕС-ИМПЕРИЯ

Владимир, в вашем мистическом романе «Любовь в стиле барокко» дьявол приезжает в гости к настоятелю Киево-Печерской лавры, поскольку чувствует себя комфортно в этой святыне среди близких ему по духу людей. Вы хотите сказать, что болезни общества непосредственно связаны с кризисом церкви?

На самом деле кризис общества связан с кризисом веры. А церковь - отражение того, что происходит в обществе, которое становится все более меркантильным и все менее переживает о вере, совести, христианских идеалах.

Современную церковь разъедают распущенность и деньги. Вы посмотрите, как участились в Украину визиты патриарха Российской православной церкви Кирилла, одержимого пронафталиненной византийской идеей. Как каждый российский деятель со старосветскими комплексами, он - «собиратель земель», который меньше всего переживает о проблемах спасения души своей паствы. А в Украине у него вполне меркантильные интересы - деньги.

Еще при Алексии ІІ Кирилл был замешен в скандале, связанном с торговлей табаком, который потряс российское общество. Об этом писали многие российские издания. Назову лишь такие, как «Московский комсомолец», «Ленинградская правда», сайт научно-популярного журнала «Просветление знанием» и другие. Без таможенных сборов господин Гундяев провозил через границу в качестве гуманитарной помощи большие партии сигарет фирмы «Филипп Морис», которые поступали в Данилов монастырь. В таможенных документах было указано, что продавец сигарет - Московская патриархия.

К табачному бизнесу привлечена и родня нынешнего патриарха. У его сестры Лидии Леоновой около 300 табачных структур. На попечении патриарха также макаронная фабрика в Смоленске. Московская патриархия имеет коммерческий банк «Пересвет», который сосредоточил огромные капиталы. Но ни один из более 140 российских епархиальных архиереев публично не подтвердил, что эти средства были направлены на восстановление полуразрушенных храмов и монастырей. В ведомстве париарха Кирилла есть завод, который выпускает воду “Святой источник”. Деньги от продажи воды поступают в тот же банк «Пересвет». В свое время господин Гундяев подписал соглашение с компанией «АРТГЕММА» о создании совместного предприятия по обработке и торговле алмазами.

На сегодня Московская патриархия - мощная бизнес-империя, которая занимается торговлей табаком, алкоголем, алмазами, недвижимостью, туристическим и гостиничным бизнесом. Коммерческая структура Московской патриархии приобрела в Москве супермаркет «Скобелевский», а затем продала его за два миллиарда рублей. Это лишь небольшая часть того, чем в действительности занят патриарх Кирилл, которому этих денег панически не хватает, поэтому он уже давно носится с идеей законодательно закрепить церковные сборы с каждого гражданина Российской Федерации.

И когда я вижу на улицах Киева служителей Московского патриархата с жирными немытыми головами и бедно одетых фанатичных тетушек, еженедельно совершающих магические обходы вокруг Верховной Рады, мне становится жаль этих задуренных людей, которые не знают, чем занимаются их пастыри-миллионеры.

КАК ГУНДЯЕВА ПОЙМАЛИ НА ВРАНЬЕ

Кстати, а как вы прокомментируете последний приезд патриарха Кирилла в Харьков?

Если вы имеете в виду фотографию с харьковской площади Свободы, которая появилась на сайте «Фотолетопись Украинской православной церкави» и сразу исчезла после того, как выяснилось, что количество людей из бюджетных организаций, согнанных харьковской властью, было увеличено фотошопом, то скажу, что мистификации - одна из технологий РПЦ.

Патриарх Кирилл - человек эпохи постмодернизма, для которого нет морали, а есть жизненные интересы. Для людей такого типу слово существует не для молитвы, исповеди или открытия истин, а для пиара.

Во время поездки патриарха Кирилла на Сахалин в сентябре 2010 года он на приеме, организованном губернатором Сахалинской области Александром Хорошавиным, признался, что лично хорошо знал Мартина Лютера Кинга. А за год до этого сделал еще большее откровение, которое комментировалось в российских Интернет-изданиях, - мол, в 1968 году он встречался с Мартином Лютером Кингом, и тот ему сказал: «У меня есть мечта...» Если сопоставить эти факты, то выходит, что Владимир Гундяев был пострижен в монахи и получил имя Кирилл в 1969 году, в 1970 закончил Ленинградскую духовную академию, в первый раз за рубежом он побывал в 1979 году. А Мартин Лютер Кинг был застрелен в Мемфисе 4 апреля 1968 года. Когда Кинг произносил свою знаменитую речь «У меня есть мечта», господину Гундяеву было 17 лет, он работал техником-картографом в Карелии в Северо-западном геологическом управлении. Как мог никому не известный семнадцатилетний парень, при жизни Мартина Лютера Кинга никогда не выезжавший из Советского Союза, встретиться с ним, для многих до сих пор остается загадкой.

АГЕНТСКАЯ КЛИЧКА - МИХАЙЛОВ

В романе «Любовь в стиле барокко» есть такой пассаж: дьявол приезжает в гости к настоятелю Киево-Печерской лавры, где «спят спеленанные в саваны мумии печерских святых, а их охраняют офицеры ФСБ в черных сутанах». Почему вы прибегли к такой фантасмагории?

Реальная жизнь превосходит все фантасмагории. В начале девяностых в России разразился скандал, связанный с архивами КГБ. Как выяснилось, большинство епископов Российской православной церкви были активными сотрудниками КГБ. Сдавали информацию о своих верующих, полученную на исповеди, сообщали о высказываниях и личной жизни священников, о том, кто из советских граждан крестил детей.

В 1992 году Архиерейский собор создал комиссию, которую возглавил еписком костромской и галицкий Александр. Изучением архивов занимались тогдашние депутаты, священники Глеб Якунин и Лев Пономарев. Тогда в СМИ просочилась информация, что Кирилл, который уже был митрополитом, тоже связан с КГБ и носил псевдоним Михайлов. Кирилл начал скупать архивы КГБ. Собрав компромат на верхние эшелоны клира, он манипулировал документами, запугивал своих врагов среди епископов, а когда Алексий ІІ пытался повлиять на него, то в СМИ сразу появлялся копромат на тогдашнего патриарха Российской православной церкви. Особенно жестко использовал купленную у спецслужб информацию Кирилл на Архиерейском соборе во время выборов патриарха.

Основные конкуренты Кирилла братья Капалины, митрополит калужский Климент и архиепископ тобольский Дмитрий, стали жертвами его черного пиара. Запугав компроматом неугодных ему высших церковных чиновников, Кирилл стал патриархом Российской церкви.

Получается, патриарх Кирилл “порешал” в России все свои вопросы и наконец взялся за Украину. Неужели в РФ церковь уже все сделала, что нужно было для ее паствы?

6 апреля 2010 года белорусская «Народная газета» опубликовала материал «Деградация России при Путине отражена цифрами, перед которыми меркнут все сказки о наступающем благоденствии, которые распространяют полностью подавленные властью средства массовой информации».

Вот лишь некоторые факты из этой публикации. По показателям репрессивно-правоохранительной системы, Россия занимает первое место в мире по числу заключенных (один миллион), четыре миллиона россиян бомжуют, три миллиона попрошайничают, в стране три миллиона уличных проституток, один миллион наркоманов. Ежедневно в Российской Федерации делают десять тысяч абортов. Совершается свыше 80 тысяч убийств в год. В России выпивают четырнадцать литров условного спирта на душу населения (по другим данным - 18). Считается, что с восьми литров начинается физическая деградация нации. Кирилл должен спасать души своих единоплеменников, но его гонят в Украину жадность и болезненные имперские комплексы.

В российском обществе растет недоверие к церкви. 31 марта 2011 года трое священников Ижевской и Удмуртской епархий РПЦ Сергей Кондаков, Михаил Карпеев и Александр Малых прекратили поминать в своих храмах патриарха Московского и всея Руси Кирилла, написав ему письмо, которое распространили в блогосфере.

«России грозит гибель, главной причиной которой является духовно-моральная катастрофа, - написали авторы обращения. - А не потому ли не случилось вместе с возрождением православных храмов возрождения российской государственности, армии, культуры, семьи, поскольку в самой цервовной жизни не были преодолены пороки, связанные с 70-летним большевистским пленением?» После обращения все трое священники были отстранены от службы.

У РОССИЯН НЕТ МЕЧТЫ

Но разве только церковь виновата в кризисе общества? А как же власть?

За время руководства Владимира Путина Россия стала страной с худшими жизненными и экономическими показателями. Упомянутая белорусская газета привела данные, согласно которым за последние годы производство грузовых автомобилей в России достигло уровня 1937 года, комбайнов - 1933-го, тракторов - 1931-го, вагонов - 1910-го, обуви - 1900 года. Но мощная пропагандистская машина уверяет, что в действительности все хорошо. Страна стала экономически недоразвитой, а рост экономики обеспечивается исключительно газом и нефтью. Но Российская православная церковь всегда потакала власти и никогда не была в оппозиции к власти. В Украине хоть основа общества знает, чего хочет: свободы, европейских стандартов, саморазвития, достатка, семейных ценностей. У них даже нет нормальной мечты. Когда-то у России была мечта построения светлого коммунистического будущего, в которое верили миллионы людей. А после развала Советского Союза единственная мечта, которую им предлагает церковь и власть, - это где хитростью, а где силой затащить бывшие советские страны в новый Советский Союз. Другой мечты у российской элиты на сегодня нет.

В дискуссии в сети с саратовским священником обозреватель газеты «Известия» Елена Ямпольская очень просто объяснила обозленность и отчаяние российского общества. Отправьте людей в пустыню, пишет она, а затем, когда они заблудятся, скажите, что конечной цели их путешествия нет, нужно допить воду и доесть финики. И тогда увидите, что с ними будет и сколько у их появится зла. Вот тот духовный тупик, в который завели страну ее лидеры с благословения церкви.

О качестве церкви можно судить по качеству народа, которому она служит. Я был на книжной ярмарке в городе Николаеве на Львовщине, и распорядительница ярмарки отправила двух мальчиков, чтобы они показали мне их часовню. Подростки отвели меня на гору, где стояла небольшая церковь без замков. Каждый путник мог зайти к ней и помолиться. Вся церковь - в иконах и коврах. И я подумал: сколько времени пробыли бы в этой церкви без замков иконы и ковры, если бы она стояла где-нибудь в Боярке или Макеевке? Я посмотрел с горы вниз. В долине раскинулся городок с коттеджами и нарядными домиками. Нигде я не видел пьяных или надписей на заборах и домах. Возле церкви было людно.

ПОЧЕМУ ВЛАДИМИР БОИТСЯ КИРИЛЛА

Как вы расцениваете возможности самостоятельной политики Украинской православной церкви МП? И какие наибольшие угрозы несет экспансия РПЦ?

Однажды, будучи на территории Киево-Печерской Лавры, я почувствовал что попал на фронт. Все окружающие стены были заклеены листовками с двуглавыми орлами и призывами к слиянию с Россией, которые кто-то тщательно сдирал и исписывал ехидными и злыми репликами. Я увидел жестокую информационную войну, источником которой была сама лавра. Конечно, среди священников Украинской православной церкви Московского патриархата есть сторонники церковной автономии, но в этой церкви нет демократии.

Московский патриархат - последний оплот тоталитаризма. Это троянский конь духовно обанкротившейся зарубежной церкви. Там каждый священник боится, что его выгонят из церкви или отправят в какое-то глухое полесское село за малейший намек на инакомыслие. И патриарх Владимир тоже этого боится. Перед Пасхой на Крещатике был вывешен огромный рекламный щит патриарха Владимира с поздравлением. Но перед приездом Кирилла в Украину этот щит укоротили так, что остался только портрет и оборванная фраза. Очевидно, украинский патриарх испугался, чтобы российский гость, случайно, не подумал, будто не он здесь главный.

Хорошо зная, на что способен Кирилл, патриарх Владимир хочет спокойно дожить без репрессий и анафемы.

А если говорить о Киевском патриархате и автокефальной православной церкви, то Кирилл через российских агентов влияния в Украине, имеющих связи во власти, может сделать с ними то, что уже сделал в России с Российской православной автономной церковью. Через суды все ее храмы были отняты и переданы Российской православной церкви.

В Украине Кирилл тоже может пойти по этому сценарию. В некоторых областях он даже пробует его реализовать. Все осложняется российскими президенскими выборами 2012 года, к которым каждый кандидат захочет по-своему насолить “братскому” украинскому народу, чтобы сделать приятно себе и своим избирателям.

Украинское общество, которое в своем большинстве поддерживает Киевский патриархат, должно быть готово к тому, что однажды все церкви Киевского патриархата и автокефальной церкви опломбируют пожарники, санстанция, вокруг будут стоять отряды спецназа и братва при джипах, а в предъявленных судебных решениях будет значится, что Владимирский собор стоит не в том месте, где должен был стоять, документы о владельце собора оформлены с нарушением действующего законодательства, а здание мешает подземным коммуникациям, например, к Евро-2012, потому его нужно немедленно передать более надежной церкви. И об этом сразу сообщат все российские телеканалы, а председателю Верховной Рады Владимиру Литвину в Москве нацепят еще один орден.

А вы в церковь ходите?

Да, хожу. Во Владимирский собор. Не так часто, как хотелось бы, но не реже, чем это делает любой современный человек, ведущий активный образ жизни.

ПОКА ОБЩЕСТВО НЕ ПОРВЕТ СО СТАРЫМ ЗЛОМ, ОНО БУДЕТ ПРАВИТЬ ЛЮДЬМИ

Какова, на ваш взгляд, главная духовная проблема постсоветских стран, которые никак не выберутся из социальных проблем, коррупции, политических конфликтов?

В фильме грузинского режиссера Тенгиза Абуладзе «Покаяние» заложена художественная идея - ключ к решению главной духовной проблемы постсоветского пространства. Пока общество не порвет со старым злом, зло будет вылезать из могилы и править обществом. И герой фильма выбрасывает из могилы своего отца, который при жизни был политическим преступником.

Не может церковь, много лет служившая власти и деньгам, спасти человека от духовного кризиса.

В Украине хватает храмов, где можно молиться Господу, а не слушать устаревшие идеологические проповеди духовных банкротов. Московский патриархат - церковь, с которой у Украины нет будущего. Да и у России с этой церковью нет будущего. Если российский народ хочет духовно выжить, а не дальше деградировать, то должен изгнать торгующих из своих храмов, как это сделал когда-то Иисус. Православие и Московская патриархия - далеко не одно и то же.

А служители Украинской православной церкви Московского патриархата, которые найдут в себе силы порвать со своей церковью, как это сделали три смелых священника Ижевской и Удмуртской епархий, должны помнить, что служением злу они навсегда потеряют себя и свой путь к спасению. Так стоит ли цеплятся за такое гиблое и неблагородное дело?

Беседовал Виктор Загоруйко