Литвин отказывается от обязательного выступления на первой сессии ВР

Председатель подгруппы по вопросам формирования депутатских фракций, повестки дня заседания первой сессии Верховной Рады V созыва и освещения деятельности парламента Рабочей группы по подготовке первого заседания ВР Александр ПЕКЛУШЕНКО убежден, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступит на первом заседании новоизбранной ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам А.ПЕКЛУШЕНКО напомнил, что его подгруппа сначала планировала направить письма Президенту, премьер-министру Юрию ЕХАНУРОВУ и председателю ВР четвертого созыва Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой определиться относительно своих выступлений на первом пленарном заседании парламента. По его словам, были подготовлены соответствующие проекты писем, но после консультаций, в том числе с Секретариатом Президента, подгруппа пришла к выводу, что необходимости в этом нет. «Есть закон. Президент законопослушный и он намерен выполнить закон», - сказал А.ПЕКЛУШЕНКО (ст.16 Регламента ВР предусматривает внеочередное обращение Президента о принципах внутренней и внешней политики на первом пленарном заседании парламента – УНИАН).

Кроме того, А.ПЕКЛУШЕНКО сообщил, что подгруппа завершила свою работу и решила после многочисленных дискуссий не менять порядок рассмотрения вопросов на первом заседании парламента, который определяется ст.16 Регламента Верховной Рады.

Как известно, существует правовая коллизия, в соответствии с которой Конституция определяет, что ВР является правомочной лишь после формирования фракций в то время, как регламент ставит этот вопрос только девятым из 16 основных, которые рассматриваются первоочередно.

В соответствии со ст. 16, до образования персонального состава комитетов на пленарных заседаниях первой сессии новоизбранной ВР вопросы рассматриваются в такой последовательности: первый – формирование временного президиума первой сессии (решено, что в ее состав будут входить представители всех пяти политических сил, прошедших в парламент); второй – объявление премьер-министром Украины или лицом, исполняющим обязанности премьер-министра Украины, о сложении полномочий Кабинета Министров перед новоизбранной ВР.

Следующим пунктом является вопрос избрания счетной комиссии – в нее будут входить по одному депутату от 20 членов фракций.

Следующим является решение вопроса об освещении работы первой сессии ВР.

После того депутаты должны заслушать внеочередное послание Президента Украины о внутреннем и внешнем положении Украины.

После этого должен состояться доклад председателя Верховной Рады Украины предыдущего созыва о состоянии законодательной работы (В.ЛИТВИН выразил пожелание этот доклад распространить среди депутатов в письменном виде и не выступать на заседании).

После этого должны быть заслушаны доклады Подготовительной депутатской группы о выполненной ими работе. Потом депутаты будут рассматривать вопрос о перечне комитетов и их ведений, далее - о формировании и регистрации депутатских фракций; о коалиции депутатских фракций в ВР.

После этого депутаты перейдут к вопросу избрания председателя ВР, избрания первого заместителя и заместителя председателя парламента.

После этого состоится избрание председателей комитетов, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей и членов комитетов, а также руководителя аппарата ВР.

После этого депутаты решат вопрос о согласительном совете депутатских фракций в ВР.

Повестка дня первой сессии ВР на дальнейший период рассматривается и утверждается после рассмотрения вышеупомянутых вопросов.