Королевская инициирует сбор подписей против пенсионной реформы

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, народный депутат Украины («БЮТ-Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ инициирует сбор подписей людей по всей стране под требованием отменить антинародную пенсионную реформу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, об этом она заявила в Днепропетровске.

При этом Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» уже готовят обращение в Конституционный Суд Украины с просьбой признать закон о пенсионной реформе неконституционным.

По словам народного депутата, у людей остался последний бастион, чтобы остановить антинародную антисоциальную пенсионную реформу. «Вся страна видела, с какими нарушениями принималась эта псевдореформа в Верховной Раде. Кроме того, закон о пенсионной реформе существенно ухудшил социальное положение наших граждан, чем нарушил ряд положений Конституции Украины. Поэтому я инициирую сбор подписей людей по всей стране под требованием отменить антинародную пенсионную реформу», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава Комитета Верховной Рады подчеркнула, что так называемая пенсионная реформа не решает ни одной задачи, ради которых она разрабатывалась. «Эта псевдореформа не позволит поднять людям пенсии, она не гарантирует справедливое пенсионное обеспечение и спокойную старость, и даже не поможет ликвидировать дефицит Пенсионного фонда. Разработчики закона о пенсионной реформе ставили перед собой две цели – как можно быстрее получить кредит от МВФ и создать очередное МММ на базе негосударственных пенсионных фондов. Поэтому наша цель – не допустить очередного обмана и ограбления людей», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Инициативу Н.КОРОЛЕВСКОЙ поддержали делегаты Первого съезда предпринимателей Днепропетровской области, представители общественных организаций и профессиональных объединений, с которыми она провела встречи в Днепропетровске и Кривом Роге, а также члены Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины, сообщили в пресс-службе депутата. Предложение Н.КОРОЛЕВСКОЙ остановить пенсионную реформу путем обращения в Конституционный Суд также была поддержана руководителями профсоюзных организаций горняков и металлургов, с которыми глава парламентского Комитета обсудила ряд актуальных проблем металлургической отрасли.

Как сообщалось, 19-20 июля Н.КОРОЛЕВСКАЯ находилась с рабочей поездкой в Днепропетровске и Кривом Роге, где провела Форумы людей дела, приняла участие в работе Первого съезда предпринимателей Днепропетровщины, провела ряд рабочих встреч с руководством области и города, встретилась с руководителями профсоюзных организаций горняков и металлургов, а также посетила фермерское хозяйство