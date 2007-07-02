Защищая национальные интересы, Минюст может снять БЮТ с выборов

Министерство юстиции Украины планирует проверить законность решений межпартийных съездов БЮТ и “Нашей Украины” о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста на просьбу прокомментировать обращение нескольких депутатов пятого созыва от фракций этих политических сил к министру юстиции Александру ЛАВРИНОВИЧУ, текст которого есть в распоряжении агентства.

На вопрос о результатах такой проверки, в пресс-службе ответили, что о них будет поставлена в известность ЦИК и руководящие органы самих политических сил.

В самом депутатском обращении, которое подписали Александр КОВТУНЕНКО, Олег НАДОША, Владимир ТКАЧЕНКО, Максим ЛУЦКИЙ, которые прошли в ВР по спискам БЮТ, а также Александр ВОЛКОВ, который прошел по списку “Нашей Украины”, авторы называют “сомнительными с точки зрения легитимности” решения высших руководящих органов избирательных блоков политических партий БЮТ и “Наша Украина” от 2 июня 2007 года. При этом депутаты выражают обеспокоенность тем, что “на основании искусственных и незаконных обстоятельств деятельность институтов власти в Украине поставлена под угрозу”.

Как отметил в комментарии УНИАН один из авторов представления А.КОВТУНЕНКО, депутатов пятого созыва беспокоит вопрос безопасности всего государства. “Для нас как для государственных деятелей непонятно, что какая-то секта под видом съезда может провести какие-то собрания без присутствия любых государственных органов Украины, в том числе из Министерства юстиции, и уничтожить государственный орган Украины – такой как Верховная Рада Украины”, - в частности сказал он, добавив: “Мы, возможно, подозреваем – нет ли тут каких-то злых намерений третьего государства, которое пытается уничтожить Украинское государство?”.

На вопросы, какими могут быть последствия проверки, которую требуют авторы представления, А.КОВТУНЕНКО допустил, что Минюст может, например, “снять партию “Батькивщина” с избирательного процесса”, конечно, при соблюдении всех процедур. По мнению А.КОВТУНЕНКО, в этом случае Минюст должен руководствоваться защитой украинских национальных интересов.

На вопрос, будет ли он присутствовать в избирательных списках какой-то партии, А.КОВТУНЕНКО выразил уверенность, что досрочных парламентских выборов не будет. “Для них нет никаких юридических законных оснований”, - добавил он.