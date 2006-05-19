Черновецкий выгнал злых духов

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТ освятил столичную мэрию и все присутствующее в ней руководство города.

Как передает корреспондент УНИАН, освящение началось под стенами мэрии, где патриарха встретил Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Дальше патриарх вместе со священнослужителями и представителями мэрии перешел в колонный зал Киевской городской государственной администрации, где собрались руководители коммунальных предприятий города, председатели районов столицы и другие руководящие лица города. При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил: «Мы пригласили Филарета, чтобы ни одного злого духа в киевской мэрии не осталось, чтобы не осталось ему (злому духу) никакого шанса получить здесь верх». После этого ФИЛАРЕТ начал освящение колонного зала и всех присутствующих. Завершив освящение, глава церкви заметил, что это в первый раз освящается «такое почтенное место в Киеве как Киевский городской совет». «Именно это освящение свидетельствует о том, что и новый мэр Киева, и новоизбранные депутаты городского совета этим событием возлагают надежду на Бога. Мы все в жизни убеждаемся, что Бог не только существует, а Бог руководит. Руководит своим творением, руководит людьми. И тот, кто имеет духовные глаза, тот убеждается в том, что без воли Божьей ничего не происходит», - сказал ФИЛАРЕТ. По его словам, Господь теперь будет защищать здесь всех присутствующих, кто возлагает на него надежду. «Поэтому я призываю Божье благословение, призываю вас, чтобы вы руководствовались в своей деятельности, в первую очередь, правдой. Потому что только правда будет удовлетворять вас не только в вашем труде, но и после того, как вы оставите это место», - сказал ФИЛАРЕТ. Как признак Божьего благословения патриарх подарил мэрии образ Архистратига Михаила, чтобы Господь через него охранял представителей руководства города и вдохновлял их на добрые дела.

После завершения освящения колонного зала Киевской городской государственной администрации ФИЛАРЕТ обошел кабинеты в мэрии, где тоже провел обряд освящения. В частности это кабинет заместителя Киевского городского председателя – секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО и кабинет Киевского городского председателя.

В начале очередного заседания расширенной коллегии КГГА, которое началось в колонном зале сразу после освящения, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: «То что произошло – это традиция, это хорошо, что нас посетил глава церкви. Я верю, что Бог есть и надеюсь, что вы тоже верите в него. Надеюсь, мы будем руководствоваться с сегодняшнего дня в своих поступках именно этим». Он также добавил, обращаясь к присутствующим в зале, что сможет обсуждать с ними любые темы, которые касаются проблем города, но отметил, что для этого нужен «единый критерий истины – это Библия или Конституция». «Если я что-то делаю не так, вы можете взять Библию и поговорить со мной согласно достойных принципов», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.