ГАИ просит не платить штрафы кому попало

В последнее время на автотрассах Украины активизировалась деятельность так называемых экологических патрулей, представители которых не являются работниками органов внутренних дел, однако используют форму, похожую на милицейскую, и останавливают транспортные средства жезлом, похожим на жезл сотрудников Госавтоинспекции.

Более того, сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, так называемые „экологи” заставляют водителей проходить экологический контроль транспортных средств и даже взимают штрафы. Жертвами мошенников становятся как доверчивые граждане Украины, так и иностранцы, которые не знают законодательства и принимают их за работников милиции.

Ввиду этого, Департамент ГАИ МВД Украины разъясняет участникам дорожного движения, что остановить транспортное средство имеют право только работники милиции, используя при этом соответствующий жезл. В то же время, остановка по требованию представителей таких формирований не является обязательной, а прохождение экологического контроля и уплата за это соответствующих средств - сугубо добровольное дело владельцев транспортных средств. О фактах злоупотреблений со стороны так называемых экологических патрулей следует сообщать по телефону доверия Департамента ГАИ МВД Украины: (044) 272-46-59.