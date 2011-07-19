КПУ: пенсионная реформа - это геноцид и социальный фашизм

Сегодня в шахтерском городе Антрацит Луганской области коммунисты под лозунгами «Граждане, будьте бдительны!» и «Хочешь жить – борись!» провели митинг против пенсионной реформы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе обкома КПУ.

По словам 1-го секретаря Антрацитовского РК КПУ Сергея КАЗИМИРОВА, участники митинга полностью поддержали требования коммунистов к Президенту не подписывать закон о пенсионной реформе, который большинством голосов утвердили олигархические партии.

«Пенсионная реформа, проводимая правительством в интересах олигархов и международного капитала в лице Международного валютного фонда, – это геноцид украинского народа, а также одна из форм социального фашизма со стороны государства», - заявил он.

С.КАЗИМИРОВ также сообщил, что в ходе проведенного коммунистами в Антраците опроса стало понятно, что люди возмущены безразличием власти к мнению украинцев по поводу увеличения пенсионного возраста.