Янукович о морских традициях и медицинских услугах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ждет от нового руководства Севастополя разработки эффективной программы развития города.

Об этом глава государства сказал во время встречи в Крыму с председателем Севастопольской городской государственной администрации Владимиром ЯЦУБОЙ, сообщает пресс-служба Президента.

«Я хочу услышать вашу точку зрения: чего ждут сегодня люди от власти, что мы должны сделать в первую очередь, какие безотлагательные вопросы нужно решить в Севастополе, и в целом определить программу развития города», – сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к В.ЯЦУБЕ.

Президент в разговоре с главой горгосадминистрации отметил важность продолжения давних морских традиций, которые имеет Севастополь как город моряков.

Во время встречи В.ЯНУКОВИЧ отдельно обратил внимание на ситуацию в медицинской сфере Севастополя, в частности, на вопрос обеспечения качественными медицинскими услугами отдыхающих, в первую очередь детей.

В свою очередь глава СГГА информировал о перспективах развития города. По словам В.ЯЦУБЫ, план социального развития Севастополя, в частности, предусматривает развитие транспортной сети и судоремонтной отрасли.

«Севастополь будет развиваться, как и планировалось: это порты, развитие яхтинга, для которого есть вообще уникальные возможности», – отметил В.ЯЦУБА.