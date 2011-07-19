Адвокаты Тимошенко: Киреев оказывает давление в публичной форме

Адвокат экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Николай СЕРЫЙ расценивает обращение судьи Печерского райсуда Киева Родиона КИРЕЕВА по поводу дисциплинарных взысканий в отношении отстраненных от защиты Сергея ВЛАСЕНКО и Николая ТИТАРЕНКО как "публичную форму давления на защиту".

Таким образом сегодня на пресс-конференции в УНИАН Н.СИРЫЙ прокомментировал соответствующие решения, принятые судьей Р.КИРЕЕВЫМ по поводу обращения в квалификационно-дисциплинарные комиссии адвокатуры относительно поведения в суде С.ВЛАСЕНКО и предоставления на низком уровне адвокатских услуг Н.ТИТАРЕНКО при защите Ю.ТИМОШЕНКО.

"Можно расценивать это как публичное давление на защиту. И мы очень надеемся, что такие формы давления на защиту не будут продолжаться по этому и другим делам", - сказал Н.СИРЫЙ.

В свою очередь, С.ВЛАСЕНКО отметил, что по процедуре не определены сроки рассмотрения вопросов о дисциплинарных взысканиях. "Я с нетерпением жду этого заседания. Конечно, мы обжалуем эти постановления КИРЕЕВА в 15-дневной срок, мы воспользуемся своим правом, поскольку считаем их полностью незаконными. Кроме того, процедура предусматривает возможность обжалования решений (квалификационно-дисциплинарных комиссий - УНИАН), в высших органах адвокатского самоуправления, и в дальнейшем эти решения можно будет обжаловать в судебных органах", - объяснил он.

Н.ТИТАРЕНКО сообщил, что материалы в отношении него уже переданы в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Киевской области. "Однако из этого ведомства ко мне информация пока не поступала. Возбуждение дисциплинарного производства в отношении адвоката рассматривается председателем дисциплинарной комиссии с обязательным наличием письменных объяснений со стороны адвоката. Но пока ко мне не обращались с просьбой предоставить соответствующие объяснения", - отметил адвокат.

Как сообщал УНИАН, 11 июля судья Р.КИРЕЕВ частично удовлетворил ходатайство лидера партии "Батькивщина", экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО в отношении адвоката Н.ТИТАРЕНКО.

Согласно решению, суд принял во внимание расторжение деловых отношений между Ю.ТИМОШЕНКО и Н.ТИТАРЕНКО. В то же время, как отмечалось в решении суда, у адвоката было достаточно времени для ознакомления с материалами дела, однако он этого не делал.

Р.КИРЕЕВ также принял решение об обращении в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Киевской области относительно невыполнения Н.ТИТАРЕНКО его обязанностей в полном объеме и с просьбой принять меры по реагированию на эту ситуацию.

18 июля Р.КИРЕЕВ принял решение об отстранении С.ВЛАСЕНКО от защиты по делу Ю.ТИМОШЕНКО. Такое решение судья принял в связи с систематическим нарушением С.ВЛАСЕНКО установленного порядка ведения судебного заседания.

Судья также обратился в Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики по поводу системного нарушения С.ВЛАСЕНКО норм морали и нарушения установленного порядка в судебном разбирательстве дела и неуважения к суду, а также рекомендовал Высшей квалификационной комиссии адвокатуры при Кабинете министров Украины рассмотреть вопрос о лишении С.ВЛАСЕНКО лицензии на адвокатскую деятельность.