Суд дошел до государственных тайн в деле Луценко

Судья Печерского райсуда Киева Сергей ВОВК рекомендует защите бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО получить доступ к государственной тайне для продолжения участия в судебных заседаниях по рассмотрению уголовного дела экс-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующей просьбой председательствующий в деле судья обратился к защите Ю.ЛУЦЕНКО в конце сегодняшнего судебного заседания.

Он подчеркнул, что это не является обязанностью защиты, а правом.

В свою очередь жена Ю.ЛУЦЕНКО Ирина спросила у председательствующего, может ли она написать заявление об отказе получить такой доступ, на что С.ВОВК ей ответил, что она может это сделать.

Сам Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что он может во время следующего судебного заседания по его уголовному делу 27 июля подать ходатайство о перенесении судебного заседания в связи с отсутствием его адвоката Игоря ФОМИНА с 22 июля по 5 августа.

Сам И.ФОМИН подчеркнул журналистам, что суд не может проводить заседание в случае отсутствия защиты Ю.ЛУЦЕНКО.