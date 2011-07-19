В центре Харькова сносят памятник советской власти

В Харькове представители Коммунистической партии Украины протестуют против демонтажа и переноса из центральной части города монумента в честь провозглашения советской власти в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, на митинге около двухсот, преимущественно пожилого возраста, человек держат символику КПУ и транспаранты с надписями: «Бюджет – на нужды харьковчан, а не на разрушение памятников», «Требуем прекратить очернение советской истории», «Добкин и Кернес! Хватит разрушать Харьков», «Кернеса – в отставку!».

Первый секретарь Харьковского обкома КПУ, народный депутат Украины Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ отметила, что решение о демонтаже монумента противоречит Закону Украины «Об охране культурного наследия». Она сообщила, что Киевский окружной административный суд не удовлетворил две ее жалобы о запрете демонтажа и переносе памятника.

А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ подчеркнула, что, несмотря на это, она обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с требованием расследовать незаконное решение о «сносе монумента». По ее словам, харьковчане против переноса памятника, в подтверждение чего уже собрано около 8 тыс. подписей. А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ выразила убеждение, что памятник будет просто разрушен, а не перенесен. «Мы уверены, что за уничтожением символа первой столицы прослеживается попытка стереть из народной памяти упоминание о Харькове как первой столице Украинского советского социалистического государства. Такими действиями руководство Харькова заняло антихарьковскую позицию, а значит, не имеет морального права руководить нашим городом», - сказала А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ.

По ее словам, Харьковский обком КПУ инициирует сбор подписей за отставку Харьковского городского председателя Геннадия КЕРНЕСА. «Мы хотим потребовать, чтобы Геннадий Адольфович ушел в отставку», - заявила А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ. Она сказала, что в ближайшее время с трибуны Верховной Рады Украины «заявит свои претензии» к городским властям.

Также А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ сообщила, что коммунисты начали вести «Реестр черных дел» Г.КЕРНЕСА, и в него будут заноситься «наиболее резонансные его решения и дела, которые вредят горожанам».

Несмотря на митинг, рабочие продолжили с помощью перфораторов демонтировать монумент в честь провозглашения советской власти в Украине, который расположен на площади Конституции, в центре Харькова.

Как сообщал УНИАН, монумент в честь провозглашения советской власти в Украине будет реконструирован и перенесен в отдаленный промышленный район города. «Мы брали на себя ряд обязательств, в том числе – капитально отремонтировать памятник Ленину, что мы и выполнили. Поэтому памятник будет просто перенесен в специально подготовленное место в районе ХТЗ – туда, где приводили в порядок Александровский сквер и упорядочивали территорию», - сообщал журналистам председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН.

На месте монумента в честь провозглашения советской власти в Украине будет установлен памятник «Летящая Украина» харьковских скульпторов Александра РИДНОГО и Анны ИВАНОВОЙ. Макет памятника «Летящая Украина» представляет собой шар, на котором изображена Ника (в древнегреческой мифологии богиня победы в битвах и соревнованиях). Новый памятник изготовят из бронзы, его высота около 12 метров.

Справка УНИАН. Площадь Конституции расположена в центральной части Харькова и является одной из старейших в городе. Основные сооружения, которые формируют ее застройку, являются памятниками архитектуры и истории. В ходе обновления исторического центра Харькова планируется также снести памятник Независимости Украины на площади Розы Люксембург, установленный к десятилетию провозглашения независимости Украины. Этот памятник (автор А.РИДНЫЙ) признан неудачным.