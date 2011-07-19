Прокуратура против исполнения венгерского гимна в райсовете
Ответ Тарасюку из Закарпатья
Прокуратура внесла протест на решение Береговского районного совета Закарпатской области об использовании национального гимна Венгрии во время проведения сессий совета.
Об этом говорится в ответе прокуратуры Закарпатской области на депутатское обращение председателя НРУ, народного депутата Бориса ТАРАСЮКА, сообщили УНИАН в пресс-центре НРУ.
Прокуратура отмечает, что решение 4-й сессии Береговского районного совета Закарпатской области шестого созыва об использовании национального гимна Венгерской Республики во время проведения официальных мероприятий является незаконным, поскольку противоречит требованиям ст. 20 Конституции Украины и ст. 43 Закона «О местном самоуправлении в Украине».
Согласно информации, изложенной в ответе, 20 июня Береговским межрайонным прокурором данное решение было опротестовано. Рассмотрение протеста будет включено в повестку дня очередной сессии совета, которая состоится в июле.
Как сообщал УНИАН, 18 июня депутаты Береговского районного совета на Закарпатье приняли решение о том, чтобы начинать свои заседания с исполнения Государственного гимна Украины и венгерского национального гимна.
21 июня Б.ТАРАСЮК направил депутатское обращение генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ, в котором просил внести протест на решение Береговского районного совета Закарпатской области об использовании национального гимна Венгрии во время проведения сессий совета.