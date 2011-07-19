В Макеевке из трех украиноязычных школ уже вывезли все, кроме стен?

В Макеевке Донецкой области родители учеников трех общеобразовательных украинских школ №№ 3; 27 и 100 просят городского прокурора Олега ПОЛЯКОВА проконтролировать выполнение судебного решения, которым приостановлена ликвидация этих учебных заведений.

Как сообщила корреспонденту УНИАН мать ученика школы №3 Татьяна ЖЕРЕБКО, вчера соответствующее заявление от родителей был передано лично в руки О.ПОЛЯКОВУ.

В своем заявлении авторы напомнили, что 13 июля Донецкий апелляционный административный суд постановил остановить действия по решению Макеевского городского совета от 25 марта 2011 года о ликвидации общеобразовательных школ I-II ступеней №3, №27, №100 «до окончания рассмотрения по сути данного дела (иска родителей против горсовета) в суде».

Однако, согласно заявлениям родителей учеников закрывающихся школ, это постановление суда макеевскими властями не выполняется, и из названных школ уже «вывезено в неизвестном направлении все, кроме стен».

В своем заявлении О.ПОЛЯКОВУ родители просят прокуратуру «принять меры реагирования для восстановления работы Макеевских общеобразовательных школ» и «недопущения нарушения решения суда».

Т.ЖЕРЕБКО также сообщила, что аналогичные заявления переданы на имя начальника управления образования Макеевского горсовета Ирины ЛЯХ, мэру Макеевки Александру МАЛЬЦЕВУ и депутатскому корпусу Макеевскго горсовета.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет происходить согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».