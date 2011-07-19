Кужель: Ахметов купил проект Яценюка «Фронт змін»

Заместитель председателя партии «Сильная Украина» Александра КУЖЕЛЬ заявляет, что народный депутат и миллиардер Ринат АХМЕТОВ купил проект Арсения ЯЦЕНЮКА «Фронт змін».

Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает информагентство «Мост-Днепр».

«Ринатов АХМЕТОВ купил проект Арсения ЯЦЕНЮКА «Фронт змін». Как-то он сказал мне, что бизнесмен, и когда видит проект, который принесет хотя бы 5% прибыли, покупает его. Я считаю, что он абсолютно правильно поступил», - сказала А.КУЖЕЛЬ.

Она также отметила, что в сентябре вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО предложит дополнения к Налоговому кодексу.