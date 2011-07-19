Адвокаты Тимошенко не видят причины вызывать в суд Путина

Защитники экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО заявляют об отсутствии оснований для привлечения в качестве свидетелей главу российского правительства Владимира ПУТИНА и председателя российского ОАО "Газпром" Алексея МИЛЛЕРА к судебному процессу по рассмотрению уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО о подписании газовых соглашений в 2009 году.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили адвокаты Николай СЕРЫЙ и Сергей ВЛАСЕНКО, отвечая на вопрос журналистов о возможном привлечении в качестве свидетелей В.ПУТИНА и А.МИЛЛЕРА.

"Формальное обвинение Ю.ТИМОШЕНКО по этому делу касается только одного вопроса – законно ли подписаны директивы, как их называют в обвинении, правительства. Речь не идет о контрактах. Именно поэтому говорить о тех свидетелях, о которых вы говорите, скорее всего, не будет оснований и необходимости. Если будет возбуждено другое дело или обвинение будет изменено, тогда можно будет о чем-то говорить. Но в рамках того обвинения, которое есть, нужно сначала найти событие преступления", - сказал С.ВЛАСЕНКО.

В свою очередь Н.СЕРЫЙ отметил, что свидетелем в деле является лицо, которое непосредственно наблюдало событие преступления. "Сложность в этом деле заключается в том, что мы пока не можем найти событие преступления. Если не имеет события преступления, то, соответственно, чрезвычайно сложно находить свидетелей того события преступления, если ее не существовало", - отметил он.

В то же время Н.СЕРЫЙ отметил, что защита имеет право на привлечение к рассмотрению дела свидетелей со своей стороны на равных условиях со стороной обвинения.