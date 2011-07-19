Адвокаты Тимошенко позовут в суд Карпачеву

Адвокаты Юлии ТИМОШЕНКО планируют обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Нине КАРПАЧЁВОЙ с просьбой принять участие в судебном процессе над экс-премьером в статусе самостоятельного участника.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил адвокат Николай СЕРЫЙ.

"Мы будем обращаться, чтобы представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека вошел в это дело как самостоятельный участник процесса и как самостоятельный участник процесса наблюдал за всеми теми нарушениями основополагающих прав человека, которые имеют место", - сказал Н.СЕРЫЙ.

В свою очередь, защитник Сергей ВЛАСЕНКО мотивировал соответствующее обращение систематическими с начала судебного разбирательства нарушениями права Ю.ТИМОШЕНКО на защиту. "В соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона представитель Уполномоченного по правам человека имеет право войти в любое дело, и мы будем этого требовать с целью контроля за соблюдением прав и свобод граждан во время производства по этому делу", - сказал он.

С.ВЛАСЕНКО также сообщил, что защита Ю.ТИМОШЕНКО планирует обратиться в Высший совет юстиции с заявлением на незаконные действия судьи Печерского районного суда Родиона КИРЕЕВА относительно предоставления неоправданного срока на ознакомление с материалами дел, а также в Научно-практический совет Верховного Суда Украины - с просьбой рассмотреть судебную практику рассмотрения уголовных дел по вопросам предоставления сроков на ознакомление с материалами для определения оптимального срока для этого.

Кроме того, по его словам, защита планирует обратиться к профессиональному юридическому сообществу с просьбой отреагировать на все, что происходит в судебном процессе над Ю.ТИМОШЕНКО, "потому что сегодня это касается ТИМОШЕНКО и адвокатов, которые принимают участие в этом деле, а завтра это будет касаться каждого из нас».

"Сегодня мы обратимся ко всем институтутам с соответствующими запросами и будем ждать от них не только скорого ответа, а конкретной практической реакции на тот произвол, который происходит в зале судебного заседания во время рассмотрения дела ТИМОШЕНКО", - заявил С.ВЛАСЕНКО.