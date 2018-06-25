Янукович делает выбор не в интересах Мороза, Ющенко играет в Кучму

27 июня премьер-министр Янукович сделал принципиальный выбор.

Он не дал согласия спикеру на продолжение третьей сессии для коалиции парламента пятого созыва, а его фракция не поддержала рассмотрение проекта новых конституционных изменений Мороза.

В сочетании эти две “измены” Януковича можно считать необратимыми, а не просто тактическими шагами с целью дополнительно выиграть некоторое время.

Они означают, что по крайней мере до осени новых попыток пополнить состав Верховной Рады до 300 голосов не будет, а следовательно, не будет и ускоренной конституционной “атаки” на Президента и его полномочия.

Даже готовность Мороза в случае какого-либо форс-мажора созывать внеочередную сессию ВР не будет касаться попыток немедленно изменить Конституцию. Ведь даже нынешний ожесточенный враг Ющенко господин Головатый в своё время, когда речь шла ещё о “политреформе” Кучмы–Мороза–Медведчука, авторитетно доказал предыдущему составу парламента, что совершать манипуляции с конституционными изменениями можно лишь на очередных сессиях.

Таким образом, Янукович вроде бы стал наконец на сторону Ющенко не только в вопросе о досрочных выборах, но и в контексте более глобального баланса сил.

И хотя позицию ПР о необходимости прекратить сопротивление выборам и всевозможные процедурные “заморочки” озвучила координатор коалиции госпожа Богатырёва, поддерживая тем версию о преимуществе в ПР “фракции” Ахметова, – но, воленс-ноленс, это был и выбор премьера.

Ведь участие Партии регионов в принятии изменений в Конституцию по проекту Мороза и срыв с помощью ПР досрочных выборов лишь ускорили бы политический финал самого Януковича.

В условиях раскола и потери влияния в собственной партии и при фактическом лидерстве в коалиции спикера Мороза сохранение ВР, особенно с обновленной в очередной раз Конституцией, могло привести к элементарному коалиционному “перевороту” со сменой главы правительства.

Тогда как главный капитал Януковича заключается в его публичном рейтинге, который лишь и можно поддерживать и наращивать именно на выборах.

Кроме того, буквально в канун последнего заседания коалиции в парламенте представители квоты коалиции в ЦИК отхватили себе контроль над 70% электората страны. Причём сделали это лишь при публичном, но не существенном в данном случае “сопротивлении” квоты оппозиции и Президента. Поскольку нетрудно догадаться, что прекращение блокирования кворума руководством ЦИК и его меньшинства стало результатом тайных договоренностей Януковича с Ющенко, а фактически – стимулом для первого от второго ради последующей выработки “конструктивной позиции”.

Понятно, что даже при таких условиях и в дальнейшем отказываться от выборов для Януковича, да и ПР в целом, значило бы просто признать полное отсутствие уверенности в победе. То есть – политическую смерть. Которая и далее изнутри разлагала бы партию и её электорат, и позволила бы достаточно быстро взять контроль над внутренними процессами в ПР коалиционным “соратникам”.

Не знаю, осознавал ли кто-то в ПР это, но история Украины уже имела пример, когда очень похожий на Януковича его предшественник господин Лазаренко послужил хорошим “ракетоносителем” для многих более мелких парламентских союзников, но впоследствии был “утилизирован” в качестве козла отпущения руками тогдашнего Президента.

Во всяком случае похоже, что на такую роль Янукович Морозу “не нанимался”...

Впрочем, теперь перед Януковичом появилась другая проблема: срыв выборов или, что ещё хуже, признание нелегитимными их результатов со стороны только что потерянных мелких партнеров по коалиции.

Идет речь не только и не столько о критике со стороны социалистов и коммунистов в ходе самой избирательной кампании, которой уже начали пугать ПР некоторые желающие въехать на хребте электорального “монстра” в следующий состав ВР, сколько об угрозе обжалования результатов выборов.

Прежде всего идет речь, конечно, о СПУ.

На данный момент то, что Мороз называет “законными предпосылками” выборов, так и не создано. Соответственно, СПУ на имеет морального права отказаться от своих “аргументов” в интересах участия в выборах. Но “измена” Януковича уже не даёт Морозу возможности надеяться, что ПР присоединится к бойкоту кампании.

Следовательно, в отличие от Партии регионов, для СПУ наиболее логическим решением в этой ситуации был бы отказ от участия в выборах, но с заранее объявленным намерением обжаловать любые их результаты. Это при случае избавило бы социалистов необходимости доказывать свой тезис о том, что “социологи всегда занижали их будущий результат”, и угрозы признать, что в этот раз социологи могли бы не ошибиться...

Но такое “простое решение” тем более потенциально вредит ПР – независимо от того, кто именно и как внутри этой партии воспользуется ожидаемым высоким результатом на выборах.

Потому сейчас именно ПР имеет все основания возглавить действия по нейтрализации такого негативного для будущих выборов сценария. То есть – через свою квоту в ЦИК достичь, наконец, желаемого “обнуления” списков оппозиции, чтобы исключить срыв выборов или их последующее обжалование.

Ну и, конечно, так же ПР заинтересована в том, чтобы хоть бы после отпуска Конституционный суд, в конце концов, признал конституционным указ Президента о досрочных выборах...

Нельзя не заметить, что для достижения такой смены позиций лидеров Партии регионов Президент Ющенко уступил достаточно существенные, начиная с “возобновления” работы ЦИК и завершая договоренностью с премьером о решении проблемы государственных закупок без участия парламента, – на внеочередном заседании СНБО.

Но в случае, если со стороны ПР также будут сделаны все шаги по устранению препятствий для выборов и “обезоруживания” Мороза, по крайней мере через ЦИК, – перед Президентом встанет другой вопрос: что делать с перспективой не просто победы, а возможно, слишком убедительной победы ПР на досрочных выборах?

Тем более что проблема следующих конституционных изменений лишь откладывается, и предложенная в начале кризиса самим же Ющенко последующая борьба за 300 голосов в парламенте будет еще более ожесточенной, чем до сих пор.

Собственные, хотя и устные, инициативы Президента Ющенко по изменению Конституции никак нельзя назвать удачным “контрударом” по противоположным по содержанию инициативам Мороза, Симоненко и даже еще не написанным инициативам команды Януковича.

И хотя есть все основания считать, что элементарная “выдержка” предложений к Конституции из кучминского референдума 2000 года - лишь пробный “камень” со стороны Ющенко, – и какой-то уже он совсем оказался неудачный.

И попал, похоже, не столько во враждебный лагерь, сколько в огород собственно пропрезидентского избирательного блока. Которому просто нетчего сказать в поддержку “президентских инициатив”, особенно о сокращении числа депутатов и двухпалатном парламенте как признаке федерализма.

То есть на победу “оранжевых”, и без того, как всегда, погруженных во внутренние споры, инициативы Ющенко явно не направлены. А следовательно, надо понимать, Президент осознает, что ему придется, как и раньше, делить власть после этих выборов с Януковичем, или кого там выдвинет ПР на премьера.

Поэтому нужно ожидать, что вопрос раздела власти на практике будет решаться после выборов не через изменения в Конституцию, а сначала через... всё тот же Конституционный суд. В частности, через его вердикт по закону о Кабмине.

Пока известно, что представление о нелегитимности данного закона отклонила лишь коллегия КС, но еще не рассматривал весь Суд. То есть главные торги – впереди.

Для простоты представим себе сразу “пакет” вопросов, стоящих на рассмотрении в КС: указ о выборах и законе про Кабмин... Если в силу вышеизложенных обстоятельств признание указа о выборах легитимным считать выгодным прежде всего Януковичу, то тогда вердикт о законе про Кабмин должен, для баланса, быть в интересах Ющенко.

Но это – слишком упрощенный вариант. Ведь если Янукович снова не будет иметь, даже одержав убедительную победу на выборах, гарантии подачи своей кандидатуры на должность премьера, а также обеспечения постов министров иностранных дел и обороны для собственных выдвиженцев, то зачем ему вся эта морока вообще? И не лучше ли ему вернуться к позиции Мороза, пока не поздно?

Вот хотя бы и поэтому предшествующая интрига вокруг объявленных Президентом выборов до сих пор не исчерпана, каким бы кому скучным это ни казалось.

Как не исчерпаны и уступки, на которые вынужден будет идти Ющенко ради воплощения своей объявленной цели, усиливая оппонентов.

Поступят ли они с ним так же, когда добьются собственных целей, – большой вопрос.

Ирина Погорелова