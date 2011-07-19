У Луценко нашли гепатит

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко заявляет о предварительном подтверждении диагноза гепатит.

Об этом рассказал сам Луценко после объявления перерыва в судебном заседании.

"Подтверждаются предварительные диагнозы, а также заявлено о вероятности наличия гепатита", - сказал он.

По словам министра, ему необходимо в ближайшее время сдать еще один углубленный анализ крови.

"Организм не срабатывает. Есть проблемы с поджелудочной и печенью. Соответственно, я начал принимать медикаменты и пытаюсь каким-то образом держать питание", - сказал он.

"Честно говоря, за полгода в камере получить такую болезнь - для меня неожиданная неприятность. Это одно из самого худшего, что можно найти в тюрьме", - сказал он.

Вместе из тем жена Луценко Ирина рассказала журналистам, что у ее мужа к тому же проблемы с почками, и прогнозы врачей неутешительные.

Она сказала, что лично будет делать забор крови у мужа для углубленного анализа крови.

Гепатит – это общее название острых и хронических воспалительных заболеваний печени. Есть инфекционные или вирусные гепатиты, токсичные и лучевые.

Украинская правда