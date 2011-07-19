В НУ не видят препятствий для объединения действий оппозиции

Председатель исполкома партии «Наша Украина» Сергей БОНДАРЧУК не видит реальных препятствий для объединения действий оппозиционных сил в защиту честных парламентских выборов.

Так он прокомментировал заявления народного депутата, лидера «Гражданской позиции» Анатолия ГРИЦЕНКО по этому поводу, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

С.БОНДАРЧУК призвал оппозиционных политиков отказаться от взаимных претензий, персональных конфликтов и вмешательства во внутрипартийные дела. Это заведомо проигрышная практика, которая не дает никакой пользы для страны и выгодна лишь правящему режиму, сказал он.

По его словам, в нынешней ситуации все оппозиционные силы должны переступить через недоверие и действовать вместе для защиты конституционного права граждан на честные и свободные выборы.

«Никаких серьезных аргументов против участия всех оппозиционных сил в Комитете защиты честных выборов, созданном 12 июля этого года по инициативе председателя политсовета «Нашей Украины» Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, нет», – убежден политик.

По мнению С.БОНДАРЧУКА, нужно признать, что граждане не в состоянии сами противодействовать угрозам избирательных манипуляций и фальсификаций, исходящих от власти. Поэтому моральная обязанность оппозиционных политиков перед людьми - обеспечить проведение честных парламентских выборов в 2012 году.

«Честные выборы – это главный инструмент контроля граждан над властью и незаменимое условие здорового развития нашей страны. Именно поэтому защита честных парламентских выборов – это главная политическая задача, которая стоит сегодня перед украинской оппозицией», – подчеркнул С.БОНДАРЧУК.

Сотрудничество оппозиции в защите честных выборов должно развиваться не только на уровне лидеров партий и экспертных групп, но и распространиться на региональный и местный уровни, отметил политик. «Везде, где существуют активные партийные организации «Нашей Украины» и других партий, необходимо инициировать создание местных комитетов защиты честных выборов», - сказал он.