Янукович рассказал Могилеву, кого сажать, а кого - нет

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от правоохранителей обеспечить соблюдение правопорядка во время сбора урожая.

Об этом глава государства заявил во время встречи в Крыму с министром внутренних дел Анатолием МОГИЛЕВЫМ, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что при возбуждении уголовных дел в этой сфере следует тщательным образом изучать каждый конкретный случай. «Чтобы у нас не произошло так, как в старые времена, когда за колосок людей сажали, а не видели намного большего», – сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что в случае существования несоответствия проступка и наказания, МВД должен инициировать внесение изменений в законодательство. Он отметил, что в случае необходимости готов приобщиться к этой работе. «Это наша земля, урожай также наш, работают люди тоже наши – надо посмотреть в чем здесь проблема», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

А.МОГИЛЕВ на встрече сообщил, что соответствующие указания относительно обеспечения правопорядка во время жатвы направлены всем управлениям МВД. В то же время министр констатировал, что только в АР Крым обнаружено свыше 700 тысяч гектаров незаконных посевов.