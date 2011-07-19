Луценко «грубо оболгали» трое свидетелей?

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что во время дачи свидетельств трое свидетелей оговорили его.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам во время перерыва в заседании Печерского районного суда Киева, где рассматривается его уголовное дело.

«Я хотел бы некоторые аргументы изложить до того, как будут допрошены свидетели. Есть три свидетеля, которые меня грубо оболгали, и у меня есть доказательства этого. Очевидно, они будут предъявлены в ходе допросов, и только после того я планирую вам, журналистам, передать поабзацное обвинение и поабзацное мое опровержение. Я это передам и абсолютно уверен, что каждый беспристрастный и даже не совсем юридически грамотный гражданин сможет увидеть надуманность и натянутость всего, что происходит сегодня», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что требует телевизионной трансляции процесса допроса свидетелей. Экс-министр подчеркнул, что его защита будет ходатайствовать об этом, но не надеется на положительный результат.