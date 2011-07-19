Луценко настоял, что ему нужно пообедать

В судебном заседании Печерского районного суда Киева по уголовному делу бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО объявлен перерыв до 13.45.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было объявлено председательствующим судьей Сергеем ВОВКОМ.

При этом прокуроры выступали против объявления перерыва, мотивируя это тем, что заседание суда началось сегодня в 12.15.

Объявление перерыва инициировала защита Ю.ЛУЦЕНКО.

Сам Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что перерыв в судебном заседании необходим для того, чтобы он мог поесть, как это ему прописали врачи, но, по его словам, это возможно сделать только в СИЗО.

Отвечая на вопрос журналистов о состоянии здоровья, Ю.ЛУЦЕНКО отметил: «Подтверждены все предварительные диагнозы, а также заявлено о вероятности наличия гепатита».

Он подчеркнул, что находится в суде с 8.00, и его привезли сюда «так рано» в связи с тем, что в СИЗО нет бензина и поэтому всех задержанных привозят одновременно.