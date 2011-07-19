Янукович рассказал Могилеву, чего от него ждет

13:30, 19 июля 2011
Политика
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Встретились в Крыму

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает работников Министерства внутренних дел в своей работе всегда придерживаться принципа равноудаленности от политических сил и в любом случае не позволять втягивать себя в политику.

Об этом он заявил во время встречи с министром внутренних дел Анатолием МОГИЛЁВЫМ в Крыму, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Ваше дело – обеспечивать правопорядок и в любом случае не выступать на стороне той или другой политической силы», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент подчеркнул, что ждет от руководства МВД очень ответственного отношения к данному вопросу, тем более, что он становится неотложным в связи с приближением избирательной кампании, когда правоохранительные органы «будут пытаться втягивать в политику».

«Закон – прежде всего. И это навсегда должно быть в стране», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь А.МОГИЛЁВ доложил Президенту, что на недавней коллегии Министерства внутренних дел он обратил внимание подчиненных на то, что нарушители должны отвечать перед законом, независимо от своей партийной принадлежности.

 

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