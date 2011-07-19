Власенко объяснил, зачем власти такой судья Киреев

Ситуация вокруг судебного процесса над экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО является следствием так называемой «судебной реформы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола заявил бывший защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО

«Судья КИРЕЕВ является олицетворением так называемой «судебной реформы». Это тот судья, которого пожелала иметь власть – человек, который не знает закон и не хочет его выполнять», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, сегодняшние проблемы заключаются не в тексте Конституции, а в доминировании позитивистского права - это когда люди, называющие себя юристами, толкуют нормы закона по собственному усмотрению.

«Ярким примером этого является ситуация с процессом ТИМОШЕНКО – когда человек по фамилии КИРЕЕВ, который называет себя судьей, толкует закон, вырывая что-то из контекста, и устраивает что-то наподобие юридических действий», - сказал он.

По его словам, нам необходимо менять и поднимать уровень правосознания, поскольку за последний год произошло полное разрушение всех демократических институтов.

«Без этого ничего не будет. Даже если мы примем лучшую в мире Конституцию, а судить нас будет судья КИРЕЕВ, то это ничего не изменит», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Народный депутат также добавил, что на сегодняшний день стратегия защиты Ю.ТИМОШЕНКО очень простая – заставить суд выполнять нормы УПК.