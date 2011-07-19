Председатель ВСЮ не верит, что Янукович может им руководить

Председатель Высшего совета юстиции Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО не верит, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ может вмешиваться в деятельность судебной системы.

Об этом он сказал в интервью газете «Сегодня».

В частности, отвечая на вопрос о том, что звучат обвинения, что В.ЯНУКОВИЧ дает указания ВСЮ, В.КОЛЕСНИЧЕНКО отметил, что Президент Украины «интересуется моим мнением по тому или иному правовому вопросу или по вопросам развития правовой системы». «Что касается указаний… Вы знаете, я просто не верю, что Виктор Федорович может мне позвонить и дать команду: «Назначь того или иного судью», - сказал председатель ВСЮ.

При этом В.КОЛЕСНИЧЕНКО добавил: «А в отношении так называемых политических приговоров могу сказать одно: если политический деятель, находясь на госслужбе, что-то украл, используя служебное положение, он остается политическим деятелем, но действия, которые он совершил, - уголовно наказуемые, и за них надо нести уголовную ответственность, невзирая на фамилию этого деятеля».

Он считает, что для самого политика единственный правильный выход из ситуации - в суде доказать свою невиновность. «В отношении меня тоже ведь заводили два уголовных дела - якобы за кражу гражданского дела и за избиение секретаря суда. Но я же не стал с трибуны рассказывать, что это политическое преследование, я пошел к следователю, дал показания, представил свои возражения - и все. Хотя я знал, что была дана команда «добить» меня - я ведь тогда даже обращался в Генпрокуратуру насчет открытия уголовного дела против ЮЩЕНКО за превышение им служебных полномочий, - но я ведь шел правовым путем», - сказал В.КОЛЕСНИЧЕНКО. «А сейчас начинают кричать о репрессиях. Какие репрессии?! Тем, кто действовал по закону, бояться нечего», - добавил он.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО заявляет, что обвинения в подконтрольности ВСЮ Президенту Украины - «это неправда». По его словам, из Администрации Президента в этом году в ВСЮ поступило 134 обращения относительно неправомерных действий судей. Он сказал, что из них 7 присоединено к материалам уже начатых проверок, по 3 назначены проверки, а по 124 - просто даны разъяснения. «Все тщательно проверяется. Иной раз приходит такая бумага, что хоть бери сразу судью и расстреливай, но после изучения оказывается, что те, кто обращался к Президенту с жалобами на судей, слукавили, предоставили ему недостоверную информацию, рассчитывая, что Президент, не разбираясь, даст поручение «рубить с плеча». При этом ни разу глава государства - ни публично, ни в частной или официальной беседе - не сказал, что мы сделали ошибку», - добавил В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

Отвечая на вопрос о необходимости введения суда присяжных, В.КОЛЕСНИЧЕНКО сказал, что поддерживает эту идею. Однако при этом он уточнил: “Но в тех случаях, когда речь идет о тяжких преступлениях, преступлениях, совершенных против несовершеннолетних или с их участием, а также, когда возможен приговор в виде пожизненного заключения». Он также подчеркнул, что ему «не нравится существующий принцип формирования суда присяжных», поскольку единственные ограничения - дееспособность и достижение определенного возраста, а то, кто этот человек, - не имеет значения. По его словам, раньше народными заседателями были представители предприятий, организаций - авторитетные люди, которым верили, что они примут справедливое решение. «А сейчас мы видим опыт России, когда виновный более чем очевиден, об этом говорит весь объем собранных доказательств, а суд присяжных принимает решение - «невиновен». Суд присяжных - прекрасный инструмент в демократическом обществе, но он заработает только тогда, когда закон позволит доверить этот инструмент в руки людей, которым доверяет общество», - добавил председатель ВСЮ Украины.