Защитники Тимошенко расскажут, что намерены делать
10:59, 19 июля 2011Политика
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Пресс-конференция в УНИАН
Сегодня, 19 июля, в 14.30 в информационном агентстве УНИАН (ул. Крещатик, 4) состоится пресс-конференция народного депутата Сергея ВЛАСЕНКО и новых защитников экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в судебном процессе.
Тема пресс-конференции: «Дальнейшая стратегия защиты Юлии ТИМОШЕНКО».
Телефон для справок: 527-70-84, 067-230-17-05.
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