Защитники Тимошенко расскажут, что намерены делать

Пресс-конференция в УНИАН

Сегодня, 19 июля, в 14.30 в информационном агентстве УНИАН (ул. Крещатик, 4) состоится пресс-конференция народного депутата Сергея ВЛАСЕНКО и новых защитников экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в судебном процессе. Тема пресс-конференции: «Дальнейшая стратегия защиты Юлии ТИМОШЕНКО». Телефон для справок: 527-70-84, 067-230-17-05.

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