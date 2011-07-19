Луценко будут читать еще 280 страниц обвинения

Печерский районный суд Киева под председательством судьи Сергея ВОВКА сегодня продолжит читать обвинительное заключение по делу экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны», заседание суда начнется в 12.00.

Обвинительное заключение насчитывает 340 страниц. На прошлом судебном заседании прокуроры успели прочитать около 60 страниц, пока в зале не пропал свет, отмечается в сообщении.

Чтение обвинительного заключения тогда проходило без обвиняемого Ю.ЛУЦЕНКО, который был удален из зала суда решением судьи С.ВОВКА. Перед удалением из зала судебного заседания Ю.ЛУЦЕНКО успел объявить свое заявление, в котором в очередной раз заявил о политической мотивированности рассмотрения уголовного дела в отношении него.

Также своим решением на прошлом заседании судья С.ВОВК постановил запретить фото- и видеосъемку судебного процесса до момента провозглашения окончательного решения по делу, чтобы «не оказывать давления на свидетелей».