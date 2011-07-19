Грач: руководители страны еще не протрезвели

Парламентские выборы 2012 года состоятся при условии, если сегодняшние руководители страны четко просчитают, что смогут набрать как минимум 50% голосов в Верховную Раду.

Такое мнение выразил народный депутат Украины Леонид ГРАЧ в интервью газете «Столичные новости».

По его словам, «сегодня в политическом смысле они еще не протрезвели». «Они не могут понять, что, по сути, на Западе Украины им голоса не отдадут. Они не могут понять, что судом над ТИМОШЕНКО они ее просто воскресили. Они не могут понять, что Юго-Восток уже не тот, что был два или три года назад, сегодня там крайне недовольны действиями Президента, правительства и, соответственно, Партии регионов», - подчеркнул Л.ГРАЧ.

По его словам, «все это в сумме не дает им надежды». «И если они поймут, что триумфа не будет, у них есть запасной, волевой вариант - отложить выборы до 2015 года, объяснив это экономией средств», - подчеркнул он.

Л.ГРАЧ считает, что Конституционный Суд Украины «всегда примет решение, которое нужно Президенту». Он подчеркнул, что для Партии регионов «очень опасно проиграть выборы в Верховную Раду, поскольку это означает проиграть президентские выборы в 2015 году».