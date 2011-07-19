Филарет призывает Януковича возлюбить Тимошенко как самого себя

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет обратился с письмом к президенту Украины Виктору Януковичу, в котором просит о милости к бывшим высокопоставленным политикам и чиновникам, находящимся в настоящее время под следствием. Об этом сообщает "Народная самооборона".

«В последнее время все больше и больше людей просят меня высказать через письмо к Вам мнения Церкви по ряду судебных процессов, подсудимыми в которых являются политики и бывшие высокопоставленные чиновники – экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, экс-министры Богдан Данилишин, Юрий Луценко, Георгий Филипчук, бывшие и.о. министра Валерий Иващенко и заместитель министра Евгений Корнейчук, бывший председатель Верховного Совета Крыма Анатолий Гриценко, бывшие глава Гостаможни Анатолий Макаренко и заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь Диденко и другие», – говорится в письме президенту Патриарха Киевского и всей Руси-Украины.

«Немилостивый суд тому, кто не творил милости; милость же возвышается над судом», цитирует Патриарх Послание апостола Иакова (2:13).

«Истинное правосудие является исполнением главной Божьей заповеди – «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Евангелие от Матфея, 22:39), «все, чего хотите, чтобы вам делали люди, так и вы делайте им» (Евангелие от Матфея, 7:12). Подход к правосудию по разным меркам – одними для благосклонного, другим – для противника, – является нарушением и человеческого закона, и закон Божий. Поэтому облеченные властью должны внимательно следить за тем, чтобы ничьи личные предпочтения не влияли на ход правосудия, чтобы виновный не освобождался от ответственности, а невиновен – не был осужден и чтобы наказание было соизмеримо с виной. Ибо каждому следует помнить: «Все мы предстанем перед судом Христовым. Каждый из нас даст за себя отчет Богу »(Послание ап. Павла к римлянам, 14:10,12)», – напоминает он.

«К следствию и судебным процессам, которые рассматривают дела бывших высокопоставленных чиновников и политических деятелей – Юлии Тимошенко, Богдана Данилишина, Юрия Луценко, Георгия Филипчука, Валерия Иващенко, Евгения Корнейчука, Анатолия Гриценко, Анатолия Макаренко, Игоря Диденко и других – приковано особое внимание общественности. Они должны стать своеобразным показателем зрелости Украинского государства, его достижений в утверждении верховенства права», – уверен Филарет.

От имени Церкви он обратился к Виктору Януковичу «с призывом сделать все возможное для Вас – и как для Президента Украины, Гаранта соблюдения ее Конституции и законов, и как для православного христианина, – для того, чтобы следствие и судебные разбирательства в ряде упомянутых и других резонансных дел были максимально объективными и не давали никаких оснований для сомнений в их итогах».