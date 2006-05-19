Фидель Кастро легко проживет до 120 лет

Состояние здоровья кубинского лидера Фиделя КАСТРО не вызывает опасений, и он имеет реальную возможность стать долгожителем и преодолеть 120-летний рубеж.

Как сообщает ПРАЙМ-ТАСС, об этом заявил журналистам личный врач Ф.КАСТРО Эухенио СЕЛЬМАН.

Он поделился секретом долголетия своего подопечного: "Он очень дисциплинирован в образе жизни, постоянно занимается физическими упражнениями и сдержан в питании". По мнению Э.СЕЛЬМАНА, Ф.КАСТРО, которому в августе исполнится 80 лет, "легко преодолеет 120-летний рубеж".

Личный врач кубинского лидера принял участие в проходящем в Гаване международном форуме, посвященном проблемам продолжительности жизни. Несколько лет назад Э.СЕЛЬМАН выступил инициатором создания на Кубе "Клуба 120-летних", в который, помимо долгожителей, входят те, кто хотел бы достичь преклонного возраста, продолжая активный образ жизни. В настоящее время в рядах клуба насчитывается около 7 тысяч человек из 34 стран мира.