Томенко о Дне Независимости, цинизме и плакатах Януковича

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает нецелесообразным тратить бюджетные средств на плакаты с поздравлением Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА к 20-летию Независимости Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, Н.ТОМЕНКО считает, что власть “фактически отстранилась от празднования Дня Независимости”.

По его словам, «поскольку до сих пор не понятно, как будет праздноваться 20-летие старого-молодого Государства, действия местных чиновников выглядят цинично на фоне того, что за бюджетные средства в городах и селах массово размещаются поздравления с Днем Независимости».

На фоне заявлений Президента Украины о необходимости экономить государственные средства и не проводить парад Н.ТОМЕНКО привел пример с подобными действиями чиновников Драбовской районной администрации.

По его словам, проблема заключается в том, что за государственные средства небогатых сельских советов планируется размещение плакатов Президента Украины, в то время когда не хватает финансов на школы и больницы. Н.ТОМЕНКО отметил, что «уместно было бы разместить не плакаты с современными высокопоставленными должностными лицами, а социальную рекламу с самыми выдающимися деятелями украинской государственности, которые и создавали предпосылки появления независимого государства».