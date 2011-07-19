Донецкий губернатор назвал шесть своих приоритетов

Новый председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей ШИШАЦКИЙ пообещал, что не будет на должности губернатора копировать своего предшественника Анатолия БЛИЗНЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Донецке на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, будет ли он сохранять преемственность в работе на новой должности.

«Понятно, что мы тоже не будем друг друга копировать. Мы наоборот с Анатолием Михайловичем (БЛИЗНЮКОМ) будем вместе работать, потому что у нас такая вертикаль»., - сказал А.ШИШАЦКИЙ.

Губернатор выразил уверенность, что теперь А.БЛИЗНЮК на новой должности министра регионального развития, строительства и ЖКХ «будет надежным помощником Донецкой области в части различных государственных программ».

Он назвал шесть приоритетных направлений своей работы на должности главы облгосадминистрации – это вопросы экологии; демографические проблемы; реформы ЖКХ; погашение задолженности по заработной плате; проблемы угольных предприятий и в том числе особенно закрывающихся шахт, а также проблема создания рабочих мест и привлечения инвестиций в экономику области.

Губернатор акцентировал, что всегда будет принимать только «взвешенные решения», и напомнил, что он по знаку зодиака «весы», что влияет на тактику его поведения и на выбор оптимального решения во всех вопросах.

«Моя семья, мои дети и мои родители живут в этой области, и я привык примерять, а как живется моим близким, как живется их соседям, с которыми они общаются. Я привык получать информацию с абсолютно различных источников, и для меня очень важно, как изнутри оценивают работу руководства», - заявил губернатор.

Отвечая на вопрос журналистов о том, продолжит ли он перечислят часть своей зарплаты на благотворительность, как он это делал, будучи главой облсовета, ответил положительно. А.ШИШАЦКИЙ также подтвердил, что, перейдя на новую должность губернатора, потерял в зарплате, но надеется, что не значительно.

«Практика продолжится - я перечислял, по-моему, 4,5 тыс. грн... Я думал об этом. Просто я боюсь, что моей зарплаты может тогда не хватить, потому что надбавки мне будут устанавливать по согласованию с Кабинетом министров», - сказал губернатор. При этом он добавил: «Да, потерял в зарплате (перейдя на должность губернатора). Но если мне Кабинет министров установит надбавки, то несущественно (потерял), на какой-то период».