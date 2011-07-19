Больница как потеряла гараж при Черновецком, так всё и остается

Власти Киева отказываются решить вопрос о возвращении Александровской больнице ее гаражей, переданных предыдущей командой в аренду предпринимателям.

Об этом заявила депутат Киевсовета из фракции «УДАР Виталия Кличко» Мария ИОНОВА, которая на прошлом заседании совета обратилась к председателю КГГА Александру ПОПОВУ с требованием решить вопрос в пользу больницы, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции.

«"Молодая команда", которая раньше руководила городом, отдала в аренду много помещений заведений образования, культуры и здравоохранения. Понятно, что их целевое назначение не было сохранено. В этот перечень попали и гаражи Александровской больницы – сейчас в них находится частное СТО и автомобильная мойка. Руководство больницы обращалось к властям с просьбой вернуть ей отмечены помещения, ведь в них можно разместить автомобили скорой помощи, другой служебный транспорт. Но власти не отреагировали на эту просьбу», - заявила М.ИОНОВА.

Депутат отметила, что фракция «УДАР» еще в конце сентября 2010 года направила соответствующее обращение в горгосадминистрацию. Впоследствии заместитель председателя КГГА Александр ПУЗАНОВ сообщил о создании комиссии во главе с А.ПОПОВЫМ, которая должна была изучить данный вопрос. Потом чиновники еще раз обещали «разобраться» с проблемой.

«Однако до сих пор никакие проверки не проводились! Власть не реагирует на проблему, потому СТО и мойка и в дальнейшем занимают помещение больницы. Городские чиновники продолжают курс Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО на передачу коммунального имущества в частные руки», - считает М.ИОНОВА.