ВР Крыма сформировала президиум

На сегодняшнем пленарном заседании Верховная Рада Автономной Республики Крым утвердила состав своего президиума.

Как передает корреспондент УНИАН, данное решение подержали 59 депутатов из 83, принявших участие в голосовании.

Первым заместителем председателя ВР АРК избран представитель фракции «За Януковича!» Сергей ЦЕКОВ, заместителем председателя ВР АРК – представитель Компартии Михаил БАХАРЕВ.

Кроме того, избраны председатели постоянных комиссий Верховной Рады Крыма, которых в крымском парламенте насчитывается 12.

В соответствии со ст.64 Регламента ВР АРК президиум образуется Верховной Радой АРК для координации работы органов Верховной Рады, организации подготовки и созыва сессий Верховной Рады, формирования проекта повестки дня и внесения ее на утверждение сессии, обеспечения регистрации и официального обнародования нормативно-правовых и иных актов ВР реализации других полномочий организационного характера, которые передаются ему Верховной Радой.

В президиум входят по должности председатель Верховной Рады АРК, его первый заместитель и заместитель, председатели постоянных комиссий Верховной Рады АРК. Возглавляет президиум ВР АРК председатель крымского парламента. Решение Верховной Рады Автономной Республики Крым об образовании президиума Верховной Рады принимается большинством голосов депутатов от общего состава Верховной Рады. Президиум ВР является постоянно действующим органом Верховной Рады Крыма.