Колесников: автобаны в Украине будут - в ближайшее время и высокого качества

Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ против концессионных дорог в Украине и за строительство частных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, 18 июля, на пресс-конференции.

«Концессия — это когда построили дорогу инвесторы, и если мы им не обеспечим нужного количества автомобилей на дороге, то государство будет доплачивать за каждый автомобиль...

Пока в Украине не будет зарплата в тысячу долларов в среднем, ни о каких концессиях речи быть не может. Вся информация от «Укравтодора» является необъективной и является личным мнением определенных руководителей», - заявил он.

При этом министр подчеркнул, что «пока украинцы платят в составе бензина за дороги через акциз, нет никакого морального права и смысла при такой средней зарплате говорить о концессии». Он также отметил, что стоимость проезда в 30 коп. за 1 км по концессионной дороге не покроет затрат.

По его словам, при этом частные дороги имеют место быть. «Если у инвесторов есть желание — Украина готова обсуждать строительство частных автодорог. То есть, вы строите за свои деньги, и вы несете ответственность за свой бизнес, все риски на вас», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ. По его словам, тем не менее, в Украине будут качественные и скоростные дороги. «Что касается автобанов, то в Украине они будут, и в ближайшее время, и высокого качества. На следующий год прорабатывается несколько автодорог, в т.ч. 1-й категории Донецк-Луганск; полная модернизация построенного в 69-м году единственного (кроме Киев-Борисполь) хайвея Донецк-Мариуполь», - отметил он.

По его словам, необходимо строить самые главные направления в Украине. «Если с севера на юг — это Варшава-Киев, дорога будет в хорошем состоянии уже к Чемпионату Европы; Киев-Чоп (через Житомир) тоже будет в очень хорошем состоянии уже до Евро. Дальше от Киева нужно выйти на Успенку, т. е. границу с РФ. Для этого мы планируем и начинаем проектировать новую трансднепровскую магистраль Киев-Днепропетровск — через Канев, Черкассы, Днепродзержинск, Днепропетровск и с выходом на Донецкую область через Донецк на Россию. Эта магистраль будет абсолютно новой. Потом нижняя дорога, так называемая, которая соединяла дунайские порты с каспийскими, очень важная для Украины — Одесса-Херсон-Николаев - идет вдоль берега Черного и Азовского морей на Бердянск, Мариуполь и перед Таганрогом пересекает границу РФ. Также важнейшей дорогой является Москва-Симферополь, которая была построена давно, важное направление, много туристов», - сказал он.

По словам министра, уже к осени трасса Киев-Москва на украинской территории «будет очень высокого качества».

Как сообщал УНИАН, в июне т.г. появилась информация, что «Укравтодор» в этом году рассчитывает выставить на концессионный конкурс 2-3 автодороги. Речь идет о направлениях из Киева в Крым и к границе с Российской Федерацией — участки, на которых должна быть максимальная интенсивность движения: Харьков-Щербаковка по новому направлению, (49,9 км), Ульяновка-Николаев-Херсон-Красноперекопск-Симферополь (направление Киев-Крым) и от Новомосковска до Симферополя.

Сообщалось, что заинтересованность в концессии выразили компании из Франции, Испании, Индии, Израиля, Люксембурга. Напомним, в Украине уже реализуется концессионный объект — дорога Львов-Броды. Как отмечали в «Укравтодоре», в условиях Украины плата за проезд концессионной дорогой предположительно может составить 30 коп./км для легкового автомобиля и 1 грн./км - для грузового.