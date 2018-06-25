Вехи недели. Говорим про Европу, а получается, как всегда

Вехи недели. Говорим про Европу, а получается, как всегда

10:32, 18 июля 2011
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Янукович отменил военный парад к 20-летию Независимости и наделал популистских обещаний… Тимошенко ходит на политический суд. Крымская власть экстрадировала в Россию АРК Мешкова...

Янукович отменил военный парад к 20-летию Независимости и наделал популистских обещаний… Тимошенко ходит на политический суд. Крымская власть экстрадировала в Россию АРК Мешкова...

Сомнения от успехов

Виктор Янукович во время заседания Совета инвесторов. Киев, 23 июняНаходящийся в «рабочем отпуске» Виктор Янукович решил проявить отеческую заботу о согражданах, отменив проведение военного парада в честь 20-летия независимости. Виктор Федорович в отличие от своих российских коллег особого пиетета перед грохочущей военной техникой не испытывает, да и министр обороны Михаил Ежель особого доверия у главы государства не вызывает. Правда, сэкономленные средства вряд ли помогут решить все социальные проблемы граждан Украины, и тезис «мы мирные люди» - типичная пиар-разработка популистского направления.

Сам г-н Янукович получил приглашение от президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу посетить 20 октября Брюссель, где должен пройти завершающий раунд переговоров, предшествующих подписанию соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной. Но чем ближе конец 2011 года, определенный в этом вопросе как «час Х», тем больше сомнений вызывают успехи нашей страны на европейском направлении. Политические судилища и атака на «недонецкий» бизнес, похоже, – главные препятствия на этом пути.

Не исключено, что представители Украины и ЕС по-разному понимают эффект от соглашения, и рассчитывать на блицкриг по его ратификации в Европейском Союзе не приходится.

Избирательное правосудие

Юлия Тимошенко покидает зал заседания Печерского районного суда. Киев, 15 июляГлавный оппонент Януковича, Юлия Тимошенко, тем временем ведет себя как трудоголик, которого лишили долгожданного отпуска. Экс-премьер умело сочетает гневные филиппики в адрес власти в ходе судебного процесса с интервью отечественным и зарубежным СМИ, в которых формирует свой светлый образ как единственного противовеса действующей власти. Радикализация Юлии Владимировны видна невооруженным глазом, и она не собирается «оглянуться во гневе».

Даже наоборот: экс-премьер прямо заявила, что хорошо понимает разницу между настоящей оппозицией и имитацией, не забыв упомянуть фамилии политиков, вместе с которыми уже ко Дню Независимости собирается создать команду для свержения действующего режима. Все они являются лидерами диванных партий, по численности в подметки не годящихся «Батькивщине».

Заодно отметим, что соратники Юлии Владимировны в лице Александра Турчинова публично отказываются рассматривать вариант проведения парламентских выборов без ее участия.

Не стоит удивляться, что Юлия Владимировна проигнорировала организованный «Нашей Украиной» тусовку оппозиционеров по защите честных выборов. В гардеробе лидера «Батькивщины» давно нет вещей оранжевого цвета, а любые ассоциации с Виктором Ющенко вызывают у Тимошенко плохо скрываемое раздражение. Да и сам новый лидер «нашеукраинцев» Валентин Наливайченко скорее играет в самостоятельного политика, чем реально способен выступить центром консолидации оппозиционных сил.

По всей видимости, Тимошенко придется уже в ближайшее время решать вопросы финансирования политической деятельности своей партии. Обыск в банке «Финансы и кредит» и на предприятиях, подконтрольных Константину Жеваго, выглядит красноречивым намеком для единственного из украинских миллиардеров, сохранивших оппозиционную «прописку». Так что «Батькивщине» придется, по всей видимости, искать альтернативные источники финансирования, в очередной раз доказав свою способность преодолевать сложности. Как показывает опыт последних лет, преодоление возведенных властью преград зачастую идет оппозиционерам на пользу.

Пшел вон!

Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков, звездный час которого пришелся на 90-е годы прошлого столетия, лично убедился в отсутствии сантиментов к его особе у новой власти полуострова. Не успел он вернуться из России на родину и сделать пару заявлений, как был экстрадирован в РФ (после решения суда).

Команда крымского премьера Василия Джарты убедительно продемонстрировала, что не собирается терпеть даже малейшую конкуренцию своему влиянию в автономии. Россия продемонстрировала достаточно раздраженно на сей жест.

Впрочем, последние события свидетельствуют, что «дружба» между Кремлем и Януковичем очень напоминают российско-украинские отношения времен Ющенко. Впрочем, как и можно было спрогнозировать…

Евгений Магда, Владимир Ильченко

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