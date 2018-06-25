Вехи недели. Говорим про Европу, а получается, как всегда

Янукович отменил военный парад к 20-летию Независимости и наделал популистских обещаний… Тимошенко ходит на политический суд. Крымская власть экстрадировала в Россию АРК Мешкова...

Сомнения от успехов

Находящийся в «рабочем отпуске» Виктор Янукович решил проявить отеческую заботу о согражданах, отменив проведение военного парада в честь 20-летия независимости. Виктор Федорович в отличие от своих российских коллег особого пиетета перед грохочущей военной техникой не испытывает, да и министр обороны Михаил Ежель особого доверия у главы государства не вызывает. Правда, сэкономленные средства вряд ли помогут решить все социальные проблемы граждан Украины, и тезис «мы мирные люди» - типичная пиар-разработка популистского направления.

Сам г-н Янукович получил приглашение от президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу посетить 20 октября Брюссель, где должен пройти завершающий раунд переговоров, предшествующих подписанию соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной. Но чем ближе конец 2011 года, определенный в этом вопросе как «час Х», тем больше сомнений вызывают успехи нашей страны на европейском направлении. Политические судилища и атака на «недонецкий» бизнес, похоже, – главные препятствия на этом пути.

Не исключено, что представители Украины и ЕС по-разному понимают эффект от соглашения, и рассчитывать на блицкриг по его ратификации в Европейском Союзе не приходится.

Избирательное правосудие

Главный оппонент Януковича, Юлия Тимошенко, тем временем ведет себя как трудоголик, которого лишили долгожданного отпуска. Экс-премьер умело сочетает гневные филиппики в адрес власти в ходе судебного процесса с интервью отечественным и зарубежным СМИ, в которых формирует свой светлый образ как единственного противовеса действующей власти. Радикализация Юлии Владимировны видна невооруженным глазом, и она не собирается «оглянуться во гневе».

Даже наоборот: экс-премьер прямо заявила, что хорошо понимает разницу между настоящей оппозицией и имитацией, не забыв упомянуть фамилии политиков, вместе с которыми уже ко Дню Независимости собирается создать команду для свержения действующего режима. Все они являются лидерами диванных партий, по численности в подметки не годящихся «Батькивщине».

Заодно отметим, что соратники Юлии Владимировны в лице Александра Турчинова публично отказываются рассматривать вариант проведения парламентских выборов без ее участия.

Не стоит удивляться, что Юлия Владимировна проигнорировала организованный «Нашей Украиной» тусовку оппозиционеров по защите честных выборов. В гардеробе лидера «Батькивщины» давно нет вещей оранжевого цвета, а любые ассоциации с Виктором Ющенко вызывают у Тимошенко плохо скрываемое раздражение. Да и сам новый лидер «нашеукраинцев» Валентин Наливайченко скорее играет в самостоятельного политика, чем реально способен выступить центром консолидации оппозиционных сил.

По всей видимости, Тимошенко придется уже в ближайшее время решать вопросы финансирования политической деятельности своей партии. Обыск в банке «Финансы и кредит» и на предприятиях, подконтрольных Константину Жеваго, выглядит красноречивым намеком для единственного из украинских миллиардеров, сохранивших оппозиционную «прописку». Так что «Батькивщине» придется, по всей видимости, искать альтернативные источники финансирования, в очередной раз доказав свою способность преодолевать сложности. Как показывает опыт последних лет, преодоление возведенных властью преград зачастую идет оппозиционерам на пользу.

Пшел вон!

Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков, звездный час которого пришелся на 90-е годы прошлого столетия, лично убедился в отсутствии сантиментов к его особе у новой власти полуострова. Не успел он вернуться из России на родину и сделать пару заявлений, как был экстрадирован в РФ (после решения суда).

Команда крымского премьера Василия Джарты убедительно продемонстрировала, что не собирается терпеть даже малейшую конкуренцию своему влиянию в автономии. Россия продемонстрировала достаточно раздраженно на сей жест.

Впрочем, последние события свидетельствуют, что «дружба» между Кремлем и Януковичем очень напоминают российско-украинские отношения времен Ющенко. Впрочем, как и можно было спрогнозировать…

Евгений Магда, Владимир Ильченко