Противники Тимошенко под судом строятся «шахматкой»

На Крещатике, возле Печерского районного суда г. Киева, проходят митинги сторонников экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и ее оппонентов, представляющие «Общевоинский союз» бывшего депутата Партии регионов Олега КАЛАШНИКОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, стражи порядка отказываются оценить приблизительное количество участников акции по обе стороны.

Акции сторонников Ю.ТИМОШЕНКО и ее противников разделены между собой железным ограждением, а в этом коридоре находятся работники милиции и сотрудники спецподразделения «Беркут».

Однако количество участников акции сторонников экс-премьера значительно превышает количество участников митинга против Ю.ТИМОШЕНКО. «Общевойсковой союз» представляют молодые люди, которые стоят в шахматном порядке, чтобы создать видимость большого количества, и держат свои флаги.

На митинге представителей «Общевойскового союза» включаются записи ее руководителя О.КАЛАШНИКОВА, а затем немногочисленные участники акции скандируют «Юлю – на нары!». В это же время сторонники Ю.ТИМОШЕНКО выкрикивают: «Владу геть!», «Ганьба!».